YouTube lance enfin Shorts – sa réponse à TikTok

YouTube a commencé à déployer sa nouvelle fonctionnalité Shorts – il s’agit d’une plate-forme pour de courtes vidéos, tournées en orientation portrait, et constitue une tentative évidente pour freiner TikTok et son influence croissante en ligne. Ceux des États-Unis ont commencé à recevoir la fonctionnalité et le déploiement mondial est attendu prochainement.

Actuellement, Shorts est toujours en Beta, donc tous les utilisateurs américains ne l’obtiendront pas après une mise à jour de leur application. La société effectue probablement des tests A / B, mais étant donné que YouTube travaille sur des courts métrages depuis 12 mois, la version stable de la fonctionnalité devrait être au coin de la rue.

Les courts métrages de YouTube ont enregistré plus de 3,5 milliards de vues au début de la version bêta, il n’est donc pas étonnant que les courtes vidéos atteignent désormais de plus en plus d’utilisateurs. À titre de comparaison, TikTok atteint 1 milliard d’utilisateurs actifs par mois et est susceptible de devenir la première plate-forme à atteindre le cap en si peu de temps.

Nous avons inclus un lien vers APKMirror pour ceux qui souhaitent télécharger la dernière version, bien que voyant comment la fonctionnalité nécessite également un commutateur côté serveur, cela ne garantit pas que vous l’obtiendrez.

APKMirror | Via