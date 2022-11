YouTube lance des vidéos courtes pour votre téléviseur

L’annonce de YouTube fait suite à la décision de TikTok de développer sa propre application TV. Lancé pour la première fois en février 2021 en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, puis étendu aux États-Unis et ailleurs en novembre de cette année, l’application Smart TV de TikTok n’a pas considérablement modifié le fonctionnement de l’application principale. (Cela n’est pas non plus devenu un élément irremplaçable des habitudes de vie des gens.)

Cependant, le passage à l’intégration de Shorts dans l’expérience YouTube à la télévision suggère à quel point YouTube pense que le modèle abrégé est pour son avenir. “Il s’agit très clairement d’une bataille pour attirer l’attention sur tous les appareils”, déclare Andrew A Rosen, fondateur et directeur de l’analyste des médias PARQOR. “L’arrivée de Shorts et de TikTok sur les TV connectées rend le paysage concurrentiel d’autant plus complexe.” Après avoir cédé une longueur d’avance à TikTok, YouTube semble déterminé à rattraper son retard avec l’application appartenant à ByteDance.

L’équipe à l’origine de l’initiative n’est toujours pas totalement certaine de la manière dont l’ajout de vidéos abrégées dans l’expérience YouTube à la télévision sera adopté. “Il reste encore à voir comment et quand les gens consommeront des shorts”, admet Evans, même si elle raconte Examen technique du MIT que des sondages informels et des enquêtes qualitatives, ainsi que des tests au sein de la communauté Google suggèrent “une impression très positive de Shorts de la part des personnes qui regardent YouTube à la télévision”. (YouTube a refusé de partager ses propres données sur le temps que l’utilisateur moyen passe actuellement à regarder YouTube à la télévision, mais a indiqué les données de Nielsen montrant que les téléspectateurs du monde entier ont passé 700 millions d’heures par jour à regarder du contenu YouTube à la télévision.)

« Cela changera-t-il la donne dans le salon ? Oui et non », dit Rosen. «Oui dans le sens où cela transformera des clips de 15 à 60 secondes en concurrence pour chaque service de streaming multimédia hérité, et Netflix parie des milliards sur le contenu à consommer sur ces mêmes téléviseurs. Non, car ce n’est pas prêt à devenir un nouveau défaut de consommation.