YouTube lance Communities, un espace de type Discord permettant aux créateurs et aux fans d’interagir entre eux

Lors de son événement Made On YouTube mercredi, la société annoncé un nouvel espace dédié aux créateurs pour interagir avec leurs fans et leurs spectateurs. Cet espace, appelé « Communautés », est une sorte de serveur Discord intégré à la chaîne d’un créateur. Avec Communautés, YouTube espère que les créateurs n’auront plus besoin d’utiliser d’autres plateformes comme Discord ou Reddit pour interagir avec leurs spectateurs.

Les communautés sont un espace où les spectateurs peuvent publier et interagir avec d’autres fans directement au sein de la chaîne d’un créateur. Par le passé, les spectateurs étaient limités à laisser des commentaires sur la vidéo d’un créateur. Désormais, ils peuvent partager leur propre contenu dans la communauté d’un créateur pour interagir avec d’autres fans autour d’intérêts communs. Par exemple, la communauté d’un créateur de fitness peut inclure des publications de fans qui partagent des vidéos et des photos de leur dernière randonnée.

Pour commencer, la fonctionnalité n’est disponible que pour les abonnés.

« Vous connaissez ce sentiment, cette magie, cette joie qui naît du fait de trouver un groupe de personnes qui vous comprennent », a déclaré Bangaly Kaba, directeur de la gestion des produits chez YouTube, lors de l’événement. « Les communautés sont un endroit où vous pouvez choisir de créer cela avec vos fans. C’est un endroit où vous et vos fans pouvez vous réunir pour créer des liens encore plus profonds autour des sujets et des vidéos que vous aimez, pas seulement pour publier des mises à jour entre les utilisateurs ou pour demander des avis ou des idées, mais pour la première fois, les abonnés lanceront leurs propres discussions avec vous et entre eux. »

Crédits image : YouTube

L’entreprise considère les communautés comme un espace dédié à la conversation et à la connexion, tout en permettant aux créateurs de garder le contrôle de leur contenu. Les conversations dans les communautés sont censées se dérouler au fil du temps, explique YouTube, comme elles le feraient dans n’importe quel autre environnement de type forum.

La nouvelle fonctionnalité Communautés ne doit pas être confondue avec la fonctionnalité Communauté de YouTube, qui est un espace permettant aux créateurs de partager du texte et des images avec les spectateurs. Cette fonctionnalité a été lancée en 2016 et ne permet pas aux spectateurs d’interagir entre eux.

YouTube teste actuellement la fonctionnalité Communautés sur les appareils mobiles avec un petit groupe de créateurs. L’entreprise prévoit de tester la fonctionnalité avec davantage de créateurs plus tard cette année avant d’étendre l’accès à d’autres chaînes début 2025.