YouTube Intros Pause Screen Ads à la télévision

Youtube veut que les annonceurs soient de meilleurs conteurs. Pour aider à cela, la plate-forme de partage de vidéos introduit des publicités non désactivables de 30 secondes pour les téléspectateurs sur CTV (TV connectée), ce qui devrait permettre à une marque de mieux expliquer pourquoi vous pourriez avoir besoin de son produit. En plus de cette excellente nouvelle, YouTube lance également une nouvelle « expérience de pause » dont les annonceurs peuvent profiter, ce qui correspond exactement à ce que les utilisateurs demandaient.

Une fonctionnalité similaire est déjà disponible sur Peacock. Lorsque vous mettez une vidéo en pause, vous pouvez voir une publicité pour un autre titre Peacock ou quelque chose de similaire. YouTube explique que l’expérience est « transparente » et permet aux téléspectateurs d’en savoir plus sur les marques pendant qu’ils se lèvent du canapé pour aller aux toilettes ou prendre plus de crème glacée.

Ces nouvelles expériences publicitaires seront exclusives aux utilisateurs de YouTube Select, qui représentent 70 % des impressions sur les écrans de télévision, selon YouTube. Cela signifie que de nombreuses nouvelles annonces sont sur le point d’être diffusées aux utilisateurs.

Soyez à l’affût de tout cela à partir de bientôt.

// Youtube