YouTube introduit la recherche précise, le pincement pour zoomer et d’autres améliorations

Les heures que vous passez à regarder des vidéos YouTube sont sur le point de devenir un peu plus agréables avec les dernières améliorations de l’interface utilisateur qui arrivent sur les mobiles, les ordinateurs de bureau et la télévision. Ils facilitent la navigation et vous donnent un contrôle précis sur la lecture.

La nouvelle fonctionnalité la plus importante est peut-être la recherche précise pour mobile – vous appuyez et maintenez sur l’écran pour voir une chronologie visuelle de la vidéo, puis vous pouvez rechercher en avant et en arrière pour trouver le moment précis dont vous avez besoin (vous pouvez le voir en action ci-dessous ). Vous pouvez également appuyer deux fois avec deux doigts pour sauter un chapitre.





Pincer pour zoomer est un autre changement pratique qui vous permet de voir la partie de la vidéo que vous voulez. Le geste de pincement était déjà utilisé pour basculer entre le pillarboxing et le recadrage de la vidéo pour l’adapter à votre écran, vous pouvez maintenant continuer à zoomer davantage pour mieux voir quelque chose.





Le lecteur YouTube sur mobile et ordinateur de bureau propose désormais le mode ambiant pour ceux qui utilisent le mode sombre – il laisse les couleurs de la vidéo se répandre hors du lecteur, créant un effet de lueur douce. Ce n’est pas tout à fait Ambilight, mais cela supprime le bord dur entre la vidéo et le fond noir.

En parlant de mode sombre, il est maintenant encore plus sombre sur mobile, ordinateur de bureau et TV. L’interface de la liste de lecture a également été retravaillée, avec une touche de magie des couleurs ambiantes et des détails supplémentaires sur la liste de lecture elle-même.

Enfin, il y a quelques améliorations de convivialité. Les liens YouTube dans la description de la vidéo sont désormais affichés sous forme de boutons faciles à repérer, tandis que les boutons pour les actions fréquentes (comme, partager, télécharger et s’abonner) ont été repensés pour minimiser les distractions et les rendre plus accessibles.

Pendant que ces changements sont en cours, ils auront besoin de temps pour se propager à chaque utilisateur. Vous devriez commencer à les voir au cours des prochaines semaines.

La source