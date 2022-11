YouTube introduit des sessions de questions-réponses en direct pour les flux en direct

YouTube a annoncé une nouvelle fonctionnalité utile pour les streamers en direct. Il s’appelle Live Q&A et utilise le même système que le chat en direct pendant les flux, mais il est plus structuré avec des règles différentes et pour aider à rendre les flux en direct plus interactifs.

La session de questions-réponses peut être lancée pendant une diffusion en direct à l’aide de la salle de contrôle en direct. Il existe également une fonctionnalité Live Polls juste à côté de la fonction Live Q&A. Et comme il utilise le même système que la section de chat, les mots interdits seront filtrés et il est également possible de signaler certaines questions.

Il est important de noter que les modérateurs ne pourront pas contrôler la séance de questions-réponses en direct, mais les droits des chaînes de gestionnaire et d’éditeur permettent d’accéder à la session de questions-réponses. Ils peuvent accéder à la liste des questions et sélectionner des questions auxquelles répondre.

Toutes les questions sont triées par ordre chronologique et après 200 questions, les plus anciennes commenceront à disparaître. Une seule question par utilisateur et par minute est autorisée.

Notamment, les questions/réponses en direct et les sondages ne fonctionnent pas sur mobile et les détails de la session de questions/réponses ne sont pas stockés dans YouTube Analytics.

