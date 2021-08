YouTube interdit Sky News Australia pendant une semaine en raison d’une prétendue désinformation sur Covid

La suspension d’une semaine a été prononcée à la suite d’un examen de l’émission « Sky News Australia »vieilles vidéos« , a annoncé la chaîne dimanche. Aux termes de l’interdiction temporaire, pendant sept jours, YouTube n’autorisera la publication d’aucune vidéo ou diffusion en direct par la chaîne, qui compte 1,86 million d’abonnés, et certaines vidéos antérieures sur le coronavirus auraient été définitivement supprimées de la plate-forme.

L’interdiction a été prononcée après que certains de ses contenus en ligne auraient été trouvés pour inclure des vidéos qui «nié l’existence du Covid-19. » « Nombreux » de telles vidéos ont été supprimées de la chaîne, afin de ne pas « causer des dommages dans le monde réel. «

« Plus précisément, nous n’autorisons pas les contenus qui nie l’existence de Covid-19, ou qui encouragent les gens à utiliser l’hydroxychloroquine ou l’ivermectine pour traiter ou prévenir le virus« , a déclaré un porte-parole de YouTube au Guardian Australia, ajoutant qu’aucun « contexte compensateur suffisant» a été fournie dans les rapports des médias prétendument offensants.

Selon les règles de YouTube, une suspension d’une semaine compte comme un avertissement. Si trois de ces avertissements sont émis au cours des 90 jours, une chaîne est définitivement supprimée de la plate-forme.

Sky News Australia, qui est une filiale de News Corp Australia, a déclaré avoir reconnu «droit d’appliquer ses politiques, » mais « rejette expressément que tout hôte ait jamais nié l’existence de Covid-19 comme cela a été sous-entendu. » Son éditeur numérique, Jack Houghton, a qualifié la suspension de « attaque inquiétante» sur les droits de l’homme et des médias. Suggérant que YouTube n’était pas d’accord avec le reportage de Sky News Australia sur le débat sur les mesures anti-Covid telles que le port du masque et les verrouillages, Houghton a déclaré qu’il «demandé» pourquoi d’autres vidéos controversées sur la question sont restées sur la plateforme. « Je n’ai pas encore été informé de l’interdiction de YouTube et de Facebook du président Joe Biden après avoir prononcé cette fausse phrase: « Vous n’allez pas attraper Covid si vous avez ces vaccins »,», a-t-il soutenu.

L’Australie, qui a enregistré environ 34 400 cas de virus mortel, a imposé certaines des mesures pandémiques les plus strictes au monde. Plus tôt ce mois-ci, après que certaines des restrictions ont été prolongées, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de ses grandes villes pour protester. Des militants anti-confinement se sont affrontés avec la police et de multiples arrestations ont été effectuées. La police de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré qu’elle recherchait des informations sur les présumés contrevenants au verrouillage et avait mis en place un « force de frappe« pour y faire face, le chef de la police jurant que ses agents continueraient de sévir durement contre les actes de »violent, sale, risqué » comportement.

