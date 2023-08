Le site a complètement effacé la chaîne de l’ancien officier du renseignement américain, qui a exprimé à plusieurs reprises son soutien à la Russie

YouTube a résilié le compte de l’ancien espion américain Scott Ritter et supprimé toutes ses vidéos sur la plateforme. Selon Ritter, le géant des médias sociaux appartenant à Google a accusé sa chaîne d’avoir violé les conditions d’utilisation.

Écrivant sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Ritter a déclaré que sa chaîne, « The Scott Ritter Show », à travers laquelle il a tenté de « importer des voix russes à un public américain/occidental », avait été signalé pour « discours de haine » et supprimé sans avertissement préalable ni aucun exemple spécifique de l’infraction.

« Il n’y a jamais eu de discours de haine dans aucun des épisodes de » The Scott Ritter Show « , à moins que l’on ne voie un contenu unique de voix silencieuses haineuses », Ritter a dit, appelant le déménagement « la dernière d’une série d’actions de YouTube pour faire taire les voix russes. »

« [This] représente la manifestation vivante de la maladie de la russophobie qui a balayé l’Amérique et les plateformes de médias sociaux basées aux États-Unis », il a écrit.















Dans un article séparé, Ritter a noté qu’en plus de sa chaîne, YouTube avait également supprimé la chaîne « Ask The Inspector », affirmant que la décision était « un effort ciblé de YouTube pour supprimer/minimiser ma voix, ainsi que celles de mes invités et des personnes qui ont pris le temps de poser des questions approfondies sur les problèmes urgents de la journée. »

« Ceux qui sont derrière tout cela doivent savoir que vous ne réussirez pas », Ritter a dit, ajoutant qu’il y a un « Vaste monde des médias sociaux » au-delà de YouTube, tout en avertissant ceux qui restent sur la plate-forme qu’ils devront à un moment donné s’y conformer ou voir leurs chaînes supprimées également.