YouTube interdit plusieurs chaînes de médias birmans en invoquant les «  règles de la communauté  »

Cinq chaînes YouTube du gouvernement du Myanmar et des réseaux de télévision gérés par l’armée ont été suspendues, a déclaré le géant américain de la technologie à Reuters. Cette décision intervient au milieu de manifestations meurtrières qui ont frappé le pays à la suite d’un coup d’État militaire.

Selon Reuters, les chaînes interdites comprennent MRTV, (Myanmar Radio and Television) ainsi que Myawaddy Media, MWD Variety et MWD Myanmar, propriété de l’armée. « Nous avons mis fin à un certain nombre de chaînes et supprimé plusieurs vidéos de YouTube conformément au règlement de la communauté et aux lois applicables », a déclaré un porte-parole de la plateforme à l’agence de presse.

Les pages de MRTV, un média d’État, ont été interdites par Facebook le mois dernier, tout comme les pages liées à l’armée birmane. Dans le passé, la plate-forme a suspendu le chef de l’armée Min Aung Hlaing, l’actuel chef de l’armée, et d’autres officiers supérieurs et organisations militaires au Myanmar.

Cela vient après que l’ONU a déclaré que mercredi était le jour le plus meurtrier pour les manifestants anti-coup d’État à ce jour, avec au moins 38 personnes tuées à travers le Myanmar. Le bilan total des morts depuis le renversement du gouvernement civil par l’armée le 1er février est désormais de plus de 50, selon Christine Schraner Burgener, l’envoyée de l’ONU au Myanmar. La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a appelé la junte militaire à «Arrêtez d’assassiner et d’emprisonner les manifestants».

L’armée a pris le pouvoir au Myanmar après avoir prétendu une fraude lors des élections de novembre 2020, remportées par le parti du conseiller d’État sortant Aung San Suu Kyi dans un glissement de terrain. Le coup d’État et la répression violente de la dissidence publique qui a suivi ont été condamnés au niveau international.

