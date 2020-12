YouTube mercredi changements annoncés à la façon dont il gère les vidéos sur l’élection présidentielle de 2020, affirmant qu’il supprimerait les nouvelles vidéos qui induisent les gens en erreur en affirmant que des fraudes ou des erreurs généralisées ont influencé le résultat de l’élection.

La société a déclaré qu’elle apportait le changement parce que mardi était la soi-disant date limite de la sphère de sécurité – la date à laquelle tous les défis électoraux au niveau des États, tels que les recomptages et les audits, sont censés être terminés. YouTube a déclaré que suffisamment d’États ont certifié les résultats de leurs élections pour déterminer que Joseph R. Biden Jr. est le président élu.

L’annonce de YouTube est un renversement d’une politique d’entreprise très critiquée sur les vidéos électorales. Tout au long du cycle électoral, YouTube, qui appartient à Google, a autorisé des vidéos diffusant de fausses allégations de fraude électorale généralisée en vertu d’une politique qui autorise les vidéos qui commentent le résultat d’une élection. En vertu de la nouvelle politique, les vidéos sur l’élection téléchargées avant la date limite de la sphère de sécurité resteraient sur la plate-forme, YouTube ajoutant un panneau d’information renvoyant à l’avis de certification des résultats des élections du Bureau du Registre fédéral.

Dans un article de blog mercredi, YouTube a repoussé l’idée selon laquelle il avait permis à des vidéos nuisibles et trompeuses liées aux élections de se répandre sans entrave sur son site. La société a déclaré que depuis septembre, elle avait fermé plus de 8 000 chaînes et des «milliers» de vidéos électorales qui enfreignaient ses politiques. Depuis le jour du scrutin, la société a déclaré qu’elle avait également montré des panneaux de vérification des faits plus de 200 000 fois au-dessus des résultats de recherche pertinents liés aux élections sur des récits de fraude électorale tels que «Machines à voter du Dominion» et «Recomptage du Michigan».