YouTube interdit les chaînes d’extrême droite présumées liées à la Russie — RT World News

Le site d’hébergement vidéo a « fermé » plusieurs comptes, dont celui de Tenet Media

YouTube a supprimé cinq chaînes politiques de droite liées à ce que le ministère américain de la Justice (DOJ) prétend être un effort russe pour semer la division en Amérique et influencer son paysage intérieur.

Dans une déclaration citée par le Washington Post jeudi, le service d’hébergement vidéo appartenant à Google a déclaré qu’il avait « terminé » les comptes de la société Tenet Media et de quatre autres entités liées à la commentatrice conservatrice Lauren Chen dans le cadre d’une tentative « pour lutter contre les opérations d’influence coordonnées. »

Cette décision intervient après que le ministère de la Justice a accusé mercredi deux Russes, identifiés comme des employés de RT, d’avoir violé la loi sur l’enregistrement des agents étrangers (FARA), de blanchiment d’argent et de transfert illégal de millions de dollars vers des entités basées aux États-Unis pour promouvoir un soi-disant « récit russe » sur diverses questions politiquement sensibles.

Bien que le ministère de la Justice n’ait pas nommé directement la société qui aurait été impliquée dans ces activités, affirmant seulement qu’elle était basée dans le Tennessee et avait publié environ 2 000 vidéos depuis son lancement en novembre 2023, les observateurs et les utilisateurs des médias sociaux pensent que l’acte d’accusation fait référence à Tenet Media.

L’entreprise a été fondée par Chen et son mari Liam Donovan début 2022 et présente souvent des influenceurs de droite qui fournissent des commentaires sur des sujets tels que l’immigration, l’inflation et la politique étrangère.















Après l’inculpation, le média conservateur Blaze Media a déclaré, cité par Semafor, qu’il avait résilié un contrat avec Chen, qu’il a décrit comme « un entrepreneur indépendant », sans fournir d’explication pour ce déplacement.

Dans un autre contexte, le département du Trésor américain a sanctionné mercredi plusieurs ressortissants russes, dont la rédactrice en chef de RT Margarita Simonyan et trois autres hauts fonctionnaires de RT, pour leurs tentatives présumées d’influencer les élections américaines.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé les nouvelles restrictions, affirmant que cette mesure « témoigne de la dégradation irréversible de l’État démocratique aux États-Unis et de sa transformation en une dictature néolibérale totalitaire. »