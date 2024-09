YouTube intègre l’IA pour les créateurs via Veo et l’onglet Inspiration

L’intelligence artificielle est omniprésente dans l’ensemble du portefeuille de produits de Google, et YouTube adopte certaines des technologies les plus récentes de l’entreprise pour aider les créateurs à créer. Mercredi, lors de son événement Made on YouTube à New York, la société a annoncé une série des fonctionnalités liées à l’IA sur la plateforme, y compris quelques-unes qui pourraient changer la façon dont les créateurs créent des vidéos – et les vidéos qu’ils créent.

La première fonctionnalité est la nouvel onglet Inspiration dans l’application YouTube Studio, que YouTube a été tester de manière limitée Au cours des derniers mois, l’onglet a pour rôle de vous dire quoi faire : l’outil basé sur l’IA vous suggère un concept pour une vidéo, vous fournit un titre et une vignette, et écrit même un plan et les premières lignes de la vidéo pour vous. YouTube le présente comme un outil de brainstorming utile, mais reconnaît également que vous pouvez l’utiliser pour créer des projets entiers. Et je ne fais que deviner, mais je parie que ces idées créées par l’IA vont être sacrément douées pour jouer avec l’algorithme de YouTube.

Une fois que vous avez trouvé l’inspiration pour l’IA, vous pouvez créer des vidéos IA avec Veo, le modèle vidéo superpuissant de DeepMind qui est désormais intégré à YouTube Shorts. Veo fera principalement partie de la fonctionnalité « Dream Screen » sur laquelle YouTube travaille, qui est une extension du concept d’écran vert mais avec des arrière-plans générés par l’IA de toutes sortes. Vous pourrez également créer des vidéos Veo complètes, mais uniquement avec des clips d’une durée maximale de six secondes. (Après quelques secondes, la vidéo IA a tendance à devenir… vraiment bizarre.)

Veo est intégré directement dans l’éditeur Shorts habituel, « comme s’il s’agissait d’images provenant de ma pellicule », explique Sarah Ali, directrice de la gestion des produits chez YouTube. Mais elle souligne que la mise en forme du tout dépend toujours de la vision du créateur. Les clips seront également filigranés avec l’outil SynthID de DeepMind, ainsi qu’une indication visuelle indiquant qu’ils sont générés par l’IA.

Ces deux fonctionnalités sont déployées lentement et devraient être disponibles pour les créateurs à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine. D’autres fonctionnalités d’IA seront également disponibles sur YouTube. La fonction de doublage automatique de la plateforme, qui convertit les vidéos en plusieurs langues, sera proposée à davantage de créateurs et de langues. Elle offre également aux créateurs des outils d’IA avec lesquels interagir avec les fans via la nouvelle section Communautés de l’application.

Il existe des possibilités intéressantes pour les créateurs qui auront plus de facilité à créer de nouvelles choses, mais il est également possible que YouTube soit sur le point d’être inondé de vidéos conçues, écrites et même produites par l’IA qui se ressemblent toutes, sonnent et se ressentent à peu près de la même manière. La plupart de ces nouvelles fonctionnalités peuvent être des outils utiles ou des raccourcis pour ralentir la création, et chaque créateur devra décider ce qu’il veut qu’elles soient. Mais du point de vue de YouTube, l’entreprise a passé ces dernières années à essayer de baisser la barre pour devenir un créateur YouTube, en particulier grâce à Shorts, alors qu’elle essaie de concurrencer TikTok et Instagram et les innombrables autres endroits où les gens créent des choses aujourd’hui. L’entreprise semble convaincue que l’IA peut faciliter pratiquement chaque partie du travail d’un créateur – et peut-être l’inciter à créer encore plus.

