YouTube India a révélé les meilleures vidéos, clips musicaux et créateurs (ainsi que les créateurs d’évasion) les plus populaires sur sa plateforme pour 2020. Parmi les artistes les plus célèbres de sa plateforme cette année figurait Ajey ‘CarryMinati’ Nagar dont la vidéo « YouTube vs Tik Tok : The End « était non seulement la vidéo la plus en vogue du pays, mais le joueur de 21 ans était également le meilleur créateur et le plus grand artiste de la scène. Actuellement, la meilleure vidéo de CarryMinati compte plus de 68 millions de vues. Parmi les autres vidéos les plus populaires sur YouTube en Inde, citons Jkk Entertainment – Chotu Dada Tractor Wala, Make Joke Of – Make Joke of, TRT Ertugrul de PTV et Bristi Home Kitchen – Chocolate Cake Only 3 Ingredients.

YouTube a partagé le développement dans un article de blog où il a déclaré que ses utilisateurs pendant la COVID-19[feminine year a utilisé la plate-forme pour parler de sujets allant des coupes de cheveux aux séances d’entraînement en passant par les idées de cuisine de crise. « Nous nous sentons privilégiés d’avoir joué un rôle utile à cette époque, en fournissant des divertissements, des informations et de l’éducation – mais plus que toute autre chose, nous avons le privilège d’être la toile de fond de la résilience, de la gentillesse et de la créativité illimitée de la communauté YouTube », a déclaré la société ajoutée. Récemment, Google a également révélé les requêtes les plus en vogue en Inde, tandis que YouTube a annoncé plus tôt cette année qu’il ne publierait pas YouTube Rewin en raison de la pandémie. Alors, sans plus attendre, voici les vidéos les plus populaires de l’année, les meilleurs clips musicaux, les meilleurs créateurs et les meilleurs créateurs d’évasion.

Top des clips musicaux

Sony Music India – Badshah – Genda Phool | JacquelineFernandez | Payal Dev

DIL Music – Moto (Vidéo officielle) | Ajay Hooda | Diler Kharkiya | Anjali Raghav

Aditya Music – #AlaVaikunthapurramuloo – Chanson vidéo complète de ButtaBomma (4K) | Allu Arjun | Thaman S | Armaan Malik

Sony Music India – Sumit Goswami – Sentiments | KHATRI | Deepesh Goyal | Chanson Haryanvi 2020

Série T – Arme illégale 2.0 – Street Dancer 3D | Varun D, ​​Shraddha K | Tanishk B, Jasmine Sandlas, Garry Sandhu

Vidéos les plus populaires

CarryMinati – Arrêtez de faire des hypothèses | YouTube vs Tik Tok: la fin

Jkk Entertainment – Tracteur Chotu Dada Wala | « छोटू दादा ट्रेक्टर वाला » Khandesh Hindi Comedy | Vidéo de comédie de Chotu

Faire une blague – Faire une blague | MJO | – Le confinement

TRT Ertugrul par PTV – Ertugrul Ghazi Ourdou | Épisode 1 | Saison 1

Bristi Home Kitchen – Gâteau au chocolat seulement 3 ingrédients sous clé sans oeuf, four, Maida

Top créateurs

CarryMinati

Jeu total

Techno Gamerz

Divertissement Jkk

vignes de chanchlani ashish

Meilleurs créateurs de petits groupes

CarryMinati

Jeu total

Techno Gamerz

Desi Gamers

Le MriDul