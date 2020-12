SINGAPOUR: Après avoir fait face à de vives critiques pour ne pas avoir fait assez pour endiguer la désinformation avant l’élection présidentielle américaine, YouTube a annoncé la semaine dernière qu’il supprimerait les vidéos selon lesquelles une fraude présumée avait changé le résultat du concours.

Mais à l’autre bout du monde au Myanmar, qui a tenu des élections générales cinq jours seulement après le vote américain et a été confronté à une vague de désinformation en ligne, y compris des allégations non fondées de fraude électorale, les nouvelles règles ne s’appliquent pas.

Les chercheurs sur les médias sociaux et les groupes de la société civile au Myanmar affirment que la norme inégale est emblématique de l’approche relativement non interventionniste de YouTube en matière de désinformation électorale dans le monde à un moment où Facebook, rival, prend des mesures pays par pays plus agressives.

«Il semble que 2020 pourrait être l’équivalent YouTube de 2016 de Facebook, espérant qu’une approche universelle pourrait fonctionner, même s’il est clair que ce ne sera pas le cas», a déclaré Evelyn Douek, professeure à la Harvard Law School qui effectue des recherches en ligne. discours.

Des experts, dont Douek, préviennent que ce problème ne fera qu’aggraver pour YouTube d’Alphabet dans d’autres élections dans le monde, jusqu’à ce qu’il crée des politiques qui tiennent compte de son rôle dans des situations potentiellement volatiles.

«Avec d’autres plates-formes, on commence au moins à reconnaître que les règles universelles ne vont tout simplement pas le couper. Pour les élections aux États-Unis et au Myanmar, Facebook a essayé de tirer les leçons des critiques reçues et de déployer des politiques distinctes », a-t-elle déclaré à Reuters.

YouTube n’a pas répondu à ces critiques, mais a déclaré qu’il appliquait systématiquement ses directives et avait supprimé plus de 1,8 million de chaînes pour violation des politiques au troisième trimestre de 2020, dont plus de 54000 pour discours de haine.

Facebook, qui a été accusé d’avoir contribué à inciter au génocide au Myanmar en 2017, a lancé une politique inhabituelle de désinformation civique réservée au Myanmar avant les récentes élections, lui permettant de supprimer les fausses allégations qui pourraient conduire à la suppression des électeurs ou endommager autrement le processus électoral.

La politique temporaire, une première pour Facebook sur la désinformation électorale, faisait suite aux précédentes mesures spécifiques au Sri Lanka pour lutter contre la désinformation qui pourrait conduire à des violences qui ont finalement été étendues dans le monde entier.

La société a également noué des partenariats avec des organisations de la société civile au Myanmar, qui affirment que les performances de la plateforme pendant les élections, bien qu’imparfaites, se sont améliorées.

YouTube d’Alphabet, en revanche, a choisi une approche légère et n’a semblé bloquer que les fausses déclarations électorales dont les gens se plaignaient, ou si le matériel violait d’une autre manière ses directives plus larges sur le discours de haine et le harcèlement, ont déclaré des chercheurs.

«En matière de discours de haine et de désinformation au Myanmar, YouTube est la nouvelle frontière», a déclaré Victoire Rio, conseillère au Myanmar Tech Accountability Network (MTAN), un consortium d’organisations de la société civile qui étudient les risques sur les réseaux sociaux.

Rio a déclaré à Reuters que le site de partage de vidéos n’était pas préparé et n’avait pas fait les investissements nécessaires pour atténuer les risques au Myanmar, lui demandant de faire une évaluation de l’impact sur les droits humains.

Rio et les organisations de vérification des faits affirment que les fournisseurs de désinformation ont rejoint YouTube en grand nombre en 2020, alors que l’utilisation du streaming vidéo a explosé grâce à des plans de données moins chers, avec plus de la moitié de la population du Myanmar désormais en ligne.

Un examen de Reuters a révélé plus d’une douzaine de chaînes YouTube récemment créées qui promouvaient la désinformation liée aux élections au Myanmar tout en se faisant passer pour des organes de presse ou des programmes politiques. Les organisations de vérification des faits du Myanmar affirment que des centaines de chaînes de ce type sont apparues en 2020.

La portée de ces chaînes variait, les plus populaires accumulant des millions de vues, bien plus que la plupart des médias accrédités. Une vidéo de novembre déclarant à tort que le parti au pouvoir avait déjà choisi un nouveau président a été visionnée plus de 350 000 fois.

La moitié des chaînes ont vu leurs pages Facebook correspondantes supprimées par Facebook pour violation des règles de contenu au cours des deux derniers mois. Mais les liens YouTube des mêmes créateurs interdits étaient encore largement partagés sur Facebook.

CONTENU PROBLÉMATIQUE

YouTube déclare dans ses directives qu’il supprime la désinformation politique uniquement lorsqu’elle concerne spécifiquement de fausses allégations concernant un processus de vote, ou si elle enfreint d’autres règles.

« Notre règlement de la communauté interdit le spam, les escroqueries ou tout autre média manipulé, les opérations d’influence coordonnées et tout contenu qui cherche à inciter à la violence », a déclaré une porte-parole de YouTube à Reuters.

Elle a déclaré que YouTube avait «fermé» un certain nombre de chaînes pour violation de ses politiques en matière de discours de haine et de harcèlement, mais n’a pas précisé si la plate-forme disposait d’une équipe de langue birmane ou d’un programme local «Trusted Flaggers» permettant aux groupes reconnus de signaler le contenu problématique. .

YouTube a fait valoir dans des articles de blog qu’il réduisait également la propagation de la désinformation en poussant les gens vers des sources faisant autorité.

Mais les défenseurs de la démocratie disent que cela ne suffit pas.

Une récente recherche sur YouTube du mot «fraude» en langue birmane a révélé comme troisième résultat une chaîne remplie de vidéos qui allèguent, sans preuve, que le parti au pouvoir a commis une fraude lors des élections au Myanmar.

D’autres recherches de termes liés aux élections ont montré d’autres canaux contenant de la désinformation politique dans les meilleurs résultats.

Yatanar Htun, directeur de la Myanmar ICT for Development Organization (MIDO), qui surveille les discours de haine en ligne, a déclaré à Reuters que des vidéos YouTube avaient été utilisées dans de faux courriels adressés à des électeurs qui usurpaient des courriels des autorités birmanes pour alléguer la fraude et l’ingérence étrangère.

Facebook a supprimé la page d’origine partageant les vidéos, mais YouTube a été lent à agir, a déclaré Htun.

YouTube a supprimé l’une des vidéos liées dans les e-mails après avoir été invité à commenter par Reuters et supprimé une chaîne pour harcèlement. Mais un autre canal utilisé pour alléguer la fraude reste sur le site.