YouTube étiquetant certaines vidéos de santé au milieu d’une réaction de désinformation

YouTube a déclaré lundi qu’il ferait la promotion de ressources de santé plus crédibles et étiqueterait certaines vidéos pour éloigner les téléspectateurs de la désinformation, qui prévaut dans le service depuis plus d’un an.

L’action retardée intervient alors que l’entreprise est confrontée à des questions sur l’hébergement de fausses informations concernant Covid-19 et les vaccins alors que les cas et les décès recommencent à augmenter. La semaine dernière, le US Surgeon General a appelé les entreprises technologiques pour leur rôle dans l’hébergement de fausses informations et a exhorté les entreprises à prendre un certain nombre de mesures, notamment le partage de données avec les chercheurs.

La société appartenant à Google a déclaré qu’elle « mettrait en évidence » davantage de vidéos avec des sources faisant autorité lorsqu’un utilisateur rechercherait des sujets de santé spécifiques. Il ajoutera également des « panneaux d’information » qui affichent un lien vers des sources crédibles recommandées par la National Academy of Medicine. L’efficacité de l’outil dépendra toutefois de la volonté des téléspectateurs de cliquer dessus. Les experts ont à plusieurs reprises douté des outils similaires que la société a ajoutés aux vidéos électorales l’année dernière.

« Il s’agit de notre première étape vers l’identification et la désignation de sources de santé faisant autorité sur YouTube », a déclaré le Dr Garth Graham, directeur et responsable mondial des partenariats de santé et de santé publique chez YouTube, dans article de blog.

Le Surgeon General rapport cité un étude par le Journal of Medical Internet Research, qui a déclaré que « les plateformes de médias sociaux telles que YouTube sont des foyers pour la propagation de la désinformation sur les vaccins. »

Les résultats de l’étude indiquent que les téléspectateurs « sont plus susceptibles de rencontrer des vidéos anti-vaccin via une navigation directe à partir d’une vidéo anti-vaccin que via une navigation ciblée. sera plus susceptible de conduire à plus de vidéos anti-vaccin. »

