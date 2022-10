YouTube étend les étiquettes d’informations de santé crédibles aux fournisseurs

Youtube élargit les fonctionnalités du produit qui visent à fournir des informations et un contexte sur des sources de santé crédibles pour inclure des vidéos réalisées par des professionnels de la santé agréés.

Les panneaux d’information sur les sources de santé, qui ont d’abord été introduit aux États-Unis l’année dernière, étiqueter le contenu sur la santé provenant de sources faisant autorité comme les établissements d’enseignement, les services de santé publique, les hôpitaux et les entités gouvernementales. Ces vidéos sont insérées dans des étagères de contenu sur la santé qui figurent en tête des recherches liées à la santé.

À partir d’aujourd’hui, les professionnels de la santé peuvent demander à rendre leur contenu éligible à ces fonctionnalités. Les candidats devront fournir une preuve de leur licence, avoir une chaîne en règle sur YouTube et suivre les meilleures pratiques pour le partage d’informations sur la santé, tel que déterminé par le Conseil des sociétés de spécialités médicales, l’Académie nationale de médecine et l’Organisation mondiale de la santé.

Ces meilleures pratiques incluent la divulgation de la formation et de l’expertise, la fourniture d’informations provenant de sources de haute qualité telles que des études évaluées par des pairs, et la publication de corrections ou de rétractations si nécessaire.

Le Dr Garth Graham, directeur et responsable mondial des soins de santé et de la santé publique chez YouTube, a déclaré que la plate-forme vidéo et de médias sociaux se concentrera d’abord sur les médecins, les infirmières, les psychologues, les thérapeutes conjugaux et familiaux et les travailleurs sociaux cliniciens agréés aux États-Unis. Mais YouTube prévoit pour étendre les fonctionnalités à d’autres spécialités et régions.

“Je pense que l’objectif global de notre équipe est de savoir comment améliorer la manière dont les communautés obtiennent des informations sur la santé en général ?” il a dit MobiHealthActualités. “Nous essayons de faire progresser le domaine de la façon dont les plateformes, nous et d’autres, sommes capables de montrer les signaux et les indices dont les gens auraient besoin pour mieux faire confiance et juger les informations sur la santé qu’ils reçoivent.”

LA GRANDE TENDANCE

La propagation de la désinformation sur la santé sur les réseaux sociaux est devenue une préoccupation particulière pendant la pandémie de COVID-19, car certains utilisateurs ont poussé des mensonges sur la maladie, les traitements et le vaccin.

Une analyse publié plus tôt cette année dans Santé mondiale BMJ a trouvé environ 11% des vidéos les plus vues de YouTube sur les vaccins COVID-19, qui ont amassé 18 millions de vues, contredisent les informations de l’OMS ou du CDC.

YouTube a annoncé pour la première fois les panneaux d’informations sur les sources de santé en juillet 2021 et les a étendus à de nouveaux marchés. En mars, il a annoncé que les outils seraient ajoutés dans Brésil, Japon et Inde.

Dans un autre effort visant à produire des vidéos de santé de haute qualité, YouTube a révélé THE-IQ, un partenariat avec la Kaiser Family Foundation, le mois dernier. Les partenaires fournissent un financement de démarrage et une aide à la production à trois organisations pour créer du contenu sur les inégalités en matière de santé, la santé mentale et les soins maternels.