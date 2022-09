YouTube et TikTok affirment que le projet de loi libéral sur la diffusion en ligne ne protège pas les créateurs numériques – Kelowna Capital News

Les géants de la diffusion en ligne YouTube et TikTok demandent aux sénateurs canadiens de jeter un second regard sobre sur un projet de loi sur la diffusion en ligne qui, selon eux, causerait un préjudice important aux créateurs numériques canadiens.

Le dirigeant de TikTok, Steve de Eyre, a déclaré lors d’une réunion d’un comité sénatorial mercredi soir que le projet de loi C-11 des libéraux fédéraux non seulement ne protège pas les créateurs numériques de la réglementation, mais leur fait des dommages collatéraux.

Il a déclaré que le Sénat devrait exclure plus explicitement le contenu généré par les utilisateurs du projet de loi, qui a été conçu pour moderniser la législation canadienne sur la radiodiffusion et intégrer les plateformes de diffusion en ligne dans le giron.

Les sénateurs devraient également tenir compte des règles sur la façon dont le contenu canadien est identifié, a-t-il dit, affirmant qu’une grande partie du contenu que les Canadiens créent sur TikTok ne serait pas considéré comme tel.

Il pourrait incomber aux utilisateurs de prouver à quel point ils sont canadiens, ce qui signifie que «les voix médiatiques établies et les voix culturelles» disposant de plus de ressources pourraient se retrouver en première ligne, a déclaré de Eyre, directeur des politiques publiques de l’entreprise et affaires gouvernementales au Canada.

La dirigeante de YouTube, Jeanette Patell, a déclaré aux sénateurs que le projet de loi accordait beaucoup trop de latitude aux régulateurs de la radiodiffusion du Canada pour faire des demandes concernant le contenu généré par les utilisateurs.

Elle a déclaré que la disposition selon laquelle le régulateur peut déterminer si quelqu’un a directement ou indirectement généré des revenus à partir du contenu affecterait “effectivement tout” sur la plate-forme.

“Il s’agit d’un précédent mondial”, a déclaré Patell, responsable des affaires gouvernementales et des politiques publiques de YouTube.

Elle a averti que si d’autres pays emboîtaient le pas, les créateurs canadiens, pour lesquels 90 % des vues sur YouTube proviennent de l’extérieur du pays, auront plus de mal à se faire remarquer.

« Il n’y a rien de tel dans le monde pour les plates-formes ouvertes. Cela met vraiment en danger le public international des créateurs. »

Patell a également averti que le régulateur pourrait exiger des modifications des algorithmes de la société, faisant écho aux préoccupations soulevées par le géant du streaming musical Spotify lors d’une audience la semaine dernière.

Cette crainte est fondée sur le témoignage au comité de Ian Scott, le président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Scott a déclaré aux sénateurs en juin que le régulateur pourrait demander à des plateformes telles que YouTube de “manipuler” leurs algorithmes pour produire des résultats particuliers.

Lors d’une réunion la semaine dernière, le responsable des partenariats avec les artistes et les labels de Spotify pour le Canada, Nathan Wiszniak, a déclaré qu’affecter la façon dont la plateforme génère des recommandations pour les auditeurs individuels irait à l’encontre de sa raison d’être et pourrait créer des commentaires négatifs pour les chansons qui sont diffusées. conseillé.

“Demander aux services de biaiser à plusieurs reprises les recommandations par rapport aux préférences des auditeurs porte atteinte à la confiance fondamentale que nous avons établie avec nos clients”, a-t-il déclaré.

Certains sénateurs québécois ont repoussé l’idée qu’exiger un algorithme pour pousser les utilisateurs vers le contenu canadien est une si mauvaise chose.

La sénatrice Julie Miville-Dechêne a déclaré que le projet de loi oblige les entreprises à choisir les moyens de rendre les artistes canadiens visibles.

« Avez-vous d’autres moyens qu’un algorithme pour promouvoir le contenu canadien? demanda-t-elle à Patell en anglais. “Pourquoi as tu peur?”

Le sénateur René Cormier, pour sa part, a remarqué lors de sa propre utilisation de YouTube que l’algorithme recommandait de la musique anglophone à écouter d’après l’artiste québécoise Ariane Moffatt, qu’il avait à plusieurs reprises nommée.

“J’essaie de comprendre pourquoi vous ne pouvez pas continuer avec le même type de musique que j’écoute déjà”, a-t-il déclaré en français. « Pourquoi suis-je dirigé ailleurs dans les recommandations ? »

Patell a déclaré que YouTube parle de “vous” et que ses utilisateurs forment l’algorithme pour répondre à leurs besoins. Elle a donc recommandé à Cormier “d’enseigner” à la plate-forme ce qu’il recherche. Lorsque les Canadiens viennent chercher du contenu canadien, a-t-elle dit, « nous voulons absolument le leur offrir ».

Bien que de Eyre ait déclaré que TikTok “démocratise la découvrabilité”, Bernadette Clement, une sénatrice de l’Ontario, a souligné que “ce n’est pas démocratique si les gens ne savent pas comment fonctionnent les algorithmes”.

Patell et de Eyre ont répondu en disant que leurs entreprises mettent leur code source et leurs données brutes à la disposition des chercheurs.

Les sociétés de streaming recommandent des ajustements spécifiques au libellé du projet de loi qui, selon elles, apaiseraient leurs inquiétudes.

En juin, avant la pause estivale du Parlement, la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-11 avec plus de 150 amendements. Le Sénat a décidé de ne pas précipiter son adoption et d’y jeter un coup d’œil plus approfondi cet automne.

Si les sénateurs décident d’amender le projet de loi, il devra être renvoyé à la Chambre des communes pour approbation avant qu’il ne devienne loi.

—Marie-Danielle Smith, La Presse Canadienne

