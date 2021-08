YouTube est décevant

Cet article fait partie du Bulletin d’information sur la technologie. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Cette question peut sembler ridicule, mais ce n’est pas le cas : YouTube est-il un succès ? S’il vous plaît, retenez vos huées. Il est difficile d’imaginer Internet sans YouTube. L’achat du site vidéo à ses débuts a été l’une des choses les plus intelligentes que Google ait jamais faites. Mais après près de 15 ans à faire partie de Google, la machine à sous la plus performante de l’histoire d’Internet, il n’est toujours pas clair que YouTube ait réalisé son potentiel financier à la fois pour lui-même et pour toutes les personnes impliquées dans sa vaste économie numérique. Deux points de données : l’argent que YouTube empêche de vendre des publicités – sa principale source de revenus – était d’environ 11,2 milliards de dollars l’année dernière, pas beaucoup plus que les revenus publicitaires de ViacomCBS, une société de télévision américaine de taille moyenne qui possède la télévision CBS. réseau. Twitter, qui n’est pas si féru d’argent, génère en moyenne le double des ventes publicitaires de chacun de ses utilisateurs par rapport à YouTube. Personne ne devrait se sentir mal à propos de YouTube. Ouais, c’est bien. Mais cela en dit long sur la vitalité d’Internet que YouTube est probablement l’économie en ligne la plus dynamique et il est toujours difficile de l’appeler un gagnant financier sans réserve. Et si YouTube ne gagne pas, ses masses de créateurs de vidéos ne le seront pas non plus.

La grande promesse d’Internet était de donner à quiconque une chance de gagner sa vie en faisant ce qu’il aime, mais YouTube montre à quel point ce rêve s’est avéré insaisissable. Si YouTube ne répond pas tout à fait à de grands espoirs, cela signifie qu’Internet ne l’est pas non plus. Permettez-moi d’approfondir un peu l’étrangeté de YouTube à un égard important : il rémunère certaines des personnes et des entreprises qui remplissent ses étagères virtuelles de produits. Sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et Twitter, nous fabriquons leurs produits gratuitement – à quelques exceptions près – sous la forme de nos mèmes idiots, de photos de fiançailles et de tutoriels de beauté que nous publions. Pour les vidéastes qui répondent aux normes de YouTube, le site remet généralement à ces personnes et organisations environ 55% de l’argent provenant des publicités qui apparaissent dans ou autour de leurs vidéos. En raison du partage des revenus de YouTube et d’autres moyens pour que les créateurs de contenu gagnent de l’argent avec les vidéos, cela a probablement généré plus de revenus pour les personnes en ligne que n’importe quel site Internet. (C’est impossible à prouver. Les gens gagnent de l’argent de manière moins directe en créant un public sur des sites comme Instagram et TikTok, mais YouTube reste un endroit incontournable pour que les gens gagnent un revenu en ligne.) Peut-être que YouTube, en particulier après les révélations il y a plusieurs années selon lesquelles les publicités des entreprises étaient apparaissant dans les vidéos faisant la promotion de l’antisémitisme et d’autres opinions horribles ont été moins agressives que des entreprises comme Facebook et Twitter à propos de la diffusion de messages commerciaux partout. C’est une bonne chose, même si ce sont des occasions manquées pour YouTube et les vidéastes de gagner plus d’argent.

Le résultat final est que YouTube gagne beaucoup d’argent pour lui-même et pour les vidéastes, et que ses revenus augmentent très rapidement, mais les chiffres restent assez élevés par rapport à sa taille et à son influence. Le fait que j’ai même mentionné YouTube dans le même paragraphe que la société de télévision intermédiaire ViacomCBS et Twitter … eh bien, cela en dit long sur la façon dont YouTube a déçu pour quelques temps. La réduction des revenus publicitaires de YouTube est également inférieure à la moitié des revenus annuels de Netflix. (Ces chiffres ne tiennent pas compte des revenus de YouTube provenant d’autres sources, y compris les abonnements, que la société ne divulgue pas régulièrement.) Si YouTube n’a jusqu’à présent pas atteint son potentiel financier, qu’est-ce que cela dit du reste du monde numérique ? Si vous lisez les travaux de personnes comme mon collègue Taylor Lorenz, qui fait la chronique de la main-d’œuvre sur Internet, il est facile de voir qu’il peut y avoir un décalage entre les promesses de l’économie Internet et la réalité. Certaines personnes gagnent bien leur vie grâce à leurs créations sur YouTube ou d’autres applications, mais beaucoup d’autres se bousculent constamment pour des cacahuètes et s’épuisent. Il est difficile de se démarquer dans la mer de personnes réalisant des vidéos de danse sur TikTok, diffusant des jeux vidéo en direct sur Twitch ou organisant des talk-shows YouTube, et il en a toujours été ainsi pour les professions créatives. Sauf que les optimistes numériques voulaient croire qu’Internet permettrait à quiconque de trouver plus facilement et plus démocratiquement ses fans et sa vocation. C’est pourquoi les finances de YouTube sont importantes pour le reste d’entre nous. Si YouTube ne fonctionne pas tout à fait, alors la promesse d’Internet ne l’est pas non plus.

Astuce de la semaine Regarder les Jeux Olympiques est toujours difficile Regarder la télévision devrait être facile, mais GOOD GRACIOUS ce n’est pas simple aux États-Unis de regarder les événements olympiques que nous voulons voir. Brian X Chen, le chroniqueur de la technologie grand public pour le New York Times, nous guide à travers ses efforts. J’ai appris à mes dépens que les gens qui abandonnent la télévision par câble ont toujours le petit bout du bâton. Cette semaine, j’essayais de regarder une rediffusion des épreuves d’escalade aux Jeux olympiques. J’étais particulièrement intéressé de voir Adam Ondra, le meilleur grimpeur du monde. Mais l’enregistrement des demi-finales que NBC a mis à disposition sur YouTube TV, le bouquet en ligne de chaînes de télévision que je paie, a réduit la couverture de montée à une heure seulement. À ma grande frustration, le segment a omis la majeure partie du temps d’antenne d’Ondra. (Lisez ceci si vous voulez savoir comment Ondra s’est comporté lors de la compétition de jeudi.) j’ai posté un plainte sarcastique sur Twitter. J’ai vite appris de mes abonnés que la couverture des Jeux olympiques que les Américains voient à la télévision aux heures de grande écoute ou diffusent sur des services comme YouTube TV est largement inférieure à la couverture plus complète des événements olympiques dans le Application NBC Sports. J’ai téléchargé l’application NBC Sports et voilà : des images complètes de chaque événement ! Mais je suis tombé sur un autre problème. Pour utiliser le service, je devais me connecter à l’application avec les informations de compte pour un abonnement à la télévision par câble, que je n’ai pas. (Il y a aussi Couverture des Jeux Olympiques sur Peacock, le service de streaming vidéo qui fait partie de la même société que NBC. C’est confu.) Pour faire court, la coupe du cordon est géniale. Il est beaucoup plus facile qu’auparavant pour les accros du sport de regarder des matchs et des événements en direct en ligne. Mais il est toujours optimal d’avoir la télévision par câble, aussi. Qui peut se permettre tous ces abonnements ?

Avant de partir… Nous n’avons toujours pas trouvé d’applications de santé : New York est la première grande juridiction des États-Unis où les restaurants, les gymnases et autres lieux publics exigeront que les clients fournissent une preuve de vaccination contre le coronavirus. Mes collègues Erin Woo et Kellen Browning examinent les implications en matière de confidentialité des systèmes électroniques pour suivre les personnes vaccinées. (D’autres pays ont également déployé des systèmes numériques de vérification des vaccins.)

Facebook vs universitaires : La société a déclaré que les chercheurs qui ont sollicité des volontaires pour aider à étudier le système opaque de ciblage publicitaire sur Facebook menacent la vie privée des gens. Facebook a un argument valable, Bloomberg News dit, et les universitaires aussi.

Vous vous souvenez du Segway ? Non? Exactement. Un ancien agent de livres écrit dans Slate sur son rôle dans survolter le Segway, un scooter novateur mais finalement impopulaire introduit en 2001 qui promettait de changer le monde et ne l'a pas fait. C'est une leçon utile sur la façon dont la pression de rêves impossibles peut ruiner les chances d'un nouveau produit. Bisous à ça La foule à la Convention nationale démocrate de 1996 dansé sur « Macarena ». C'est douloureusement ringard et merveilleux.