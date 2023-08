YouTube donne aux créateurs une chance supplémentaire en cas de violation des politiques de l’entreprise

YouTube modifie ses directives communautaires pour donner aux créateurs plus de latitude en cas de violation de ses règles en matière de contenu, a annoncé la société mardi. Les créateurs de contenu auront désormais la possibilité de suivre une formation pédagogique expliquant pourquoi leur vidéo a enfreint les directives. Le déménagement arrive comme les sociétés de médias sociaux semblent moins à l’aise avec modération du contenu en avance sur Élection présidentielle de 2024.

Selon les directives actuelles, les créateurs reçoivent un avertissement s’ils enfreignent les directives qui dure 90 jours, mais selon le nouveau protocole, si ceux qui reçoivent un avis de violation suivent le cours, YouTube supprimera l’avertissement de la chaîne. La mise en garde est que créateurs offensants doit s’abstenir de publier des vidéos qui violeraient la même politique pendant 90 jours.

En 2019, YouTube a annoncé qu’il émettrait un avertissement unique aux créateurs qui violeraient « involontairement » ses politiques, et a affirmé dans la publication de mardi communiqué de presse qu’après le changement, 80 % de ceux qui reçoivent un avertissement « ne violeront plus jamais nos politiques ». Cette nouvelle mesure vise à réduire le nombre de chaînes que YouTube supprime de sa plateforme.

YouTube affirme que les créateurs ont déclaré à l’entreprise qu’ils cherchaient un moyen de comprendre pourquoi leurs vidéos enfreignaient les directives, ce qui a entraîné un changement de protocole. « Nous pensons que les efforts éducatifs réussissent à réduire le nombre de créateurs qui enfreignent involontairement nos politiques », a déclaré la société dans le communiqué.

Le communiqué poursuit : « Nous savons également que recevoir un avertissement peut perturber le calendrier de publication d’un créateur, et pour les créateurs qui créent des entreprises via notre programme partenaire YouTube, recevoir un avertissement involontaire est non seulement frustrant, mais peut également être financièrement plus coûteux. avoir un impact sur leurs résultats.

YouTube affirme ne pas avoir éliminé le règle des trois coupsce qui signifie que les chaînes de tous les créateurs ayant reçu trois avertissements après un avertissement persistant seront fermées. mais en permettant aux contrevenants de suivre le cours éducatif, moins de créateurs seront fermés.

UN s YouTube passe à un système de modération plus doux et plus doux l’entreprise annoncé dans un communiqué de presse de juin, il ne surveillerait plus les affirmations trompeuses ou les fausses informations, telles que les vidéos affirmant que les élections de 2020 avaient été volées à l’ancien président Donald Trump.

YouTube a déclaré dans un communiqué de presse qu’il mettait à jour ses lignes directrices concernant son approche en matière de désinformation électorale et a déclaré : « La capacité de débattre ouvertement d’idées politiques, même celles qui sont controversées ou basées sur des hypothèses réfutées, est essentielle au bon fonctionnement d’une société démocratique, en particulier. en pleine période électorale. »

La société a déclaré qu’en vertu de l’ancienne politique, elle avait supprimé des dizaines de milliers de vidéos en deux ans, mais a constaté que ce faisant, cela pourrait également avoir pour effet involontaire de restreindre le discours politique sans réduire de manière significative le risque de violence ou d’autres dommages réels. .»

Le nouveau changement de politique de YouTube pourrait s’appuyer sur sa décision de permettre à la désinformation de se développer sur la plate-forme, car les chaînes qui auraient auparavant été fermées peuvent continuer à prospérer. Pendant ce temps, la possibilité de suivre un cours pour supprimer les avertissements de leur chaîne semble impliquer des questions principalement destinées aux utilisateurs. Politiques de YouTube en matière de contenu à caractère sexuel.