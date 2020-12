Bien que la Cour suprême des États-Unis n’ait pas encore eu son dernier mot en la matière, YouTube déclare qu’elle supprimera désormais «tout contenu» affirmant que le résultat de l’élection présidentielle du mois dernier était frauduleux.

Mardi a marqué la date limite de la «sphère de sécurité» pour les États américains pour certifier leurs résultats électoraux. Au-delà de cette date, les recomptages, audits et poursuites doivent généralement avoir été effectués ou déposés. Le président Donald Trump compte toujours sur un procès majeur devant la Cour suprême pour annuler la victoire de Joe Biden, mais pour YouTube, le résultat est gravé dans la pierre et la dissidence ne sera plus autorisée.

« Nous commencerons à supprimer tout élément de contenu téléchargé aujourd’hui (ou à tout moment après) qui induit en erreur les gens en alléguant que des fraudes ou des erreurs généralisées ont changé le résultat de l’élection présidentielle américaine de 2020 » la plateforme vidéo a annoncé mercredi.

Hier était la date limite de la sphère de sécurité et suffisamment d’États ont certifié leurs résultats électoraux pour désigner un président élu – cela signifie que l’élection présidentielle américaine de 2020 est maintenant une «élection passée» selon nos politiques. Lisez comment cela est appliqué → https://t.co/PsGtC7UNfz – TeamYouTube (@TeamYouTube) 9 décembre 2020

En plus de supprimer ce contenu, YouTube a déclaré que cela augmenterait encore la portée de « Actualités faisant autorité » et supprimer « Désinformation problématique. » La plate-forme le fait déjà depuis le jour des élections et oriente les téléspectateurs vers des sources d’information officielles et approuvées par le gouvernement.

Bien que la date limite de la « sphère de sécurité » soit passée, la Cour suprême entendra toujours une affaire gigantesque portée par l’État du Texas qui prétend que la probabilité d’une victoire nette de Biden était « Moins d’un sur un quadrillion », et que les victoires de l’ancien vice-président en Pennsylvanie, au Michigan, en Géorgie et au Wisconsin étaient inconstitutionnelles. L’Arkansas, l’Alabama et la Louisiane ont également signé plus tard le costume.

Quel que soit le résultat du procès, les experts et les commentateurs ont été scandalisés par la censure explicite de YouTube. « YouTube vous permettra de critiquer la gestion du coronavirus par le gouvernement, mais si vous critiquez la gestion des élections par le gouvernement, votre vidéo sera désormais supprimée », un expert conservateur Jack Posobiec a écrit, ajoutant ironiquement «Nous vivons dans une société libre.»

YouTube vous permettra de critiquer la gestion du coronavirus par le gouvernement, mais si vous critiquez la gestion de l’élection par le gouvernement, votre vidéo sera désormais supprimée. Nous vivons dans une société libre. – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 9 décembre 2020

Putain de merde vient de recevoir cet e-mail de YouTube. À partir d’aujourd’hui, ils supprimeront le contenu sur la fraude électorale … même s’il y a des affaires de fraude électorale dans le système en ce moment même. La liberté d’expression d’Adios. Les bannissements arrivent. pic.twitter.com/UqlVOSAdR6 – Dave Rubin (@RubinReport) 9 décembre 2020

Bientôt, YouTube classera toute critique du Parti démocrate comme "Discours de haine." – RAMZPAUL (@ramzpaul) 9 décembre 2020

VERS LE BAS On dirait que la fenêtre d’opportunité pour empêcher la Silicon Valley d’acquérir une emprise mortelle sur l’actualité s’est fermée. https://t.co/6CUKp6sTQY – 6’3", 81 QI (@Progrockfarmer) 9 décembre 2020

L’annonce de YouTube est venue après Trump menacé à opposer son veto à un projet de loi annuel sur les dépenses de défense, à moins qu’il n’incluait la résiliation de l’article 230 de la loi sur la décence des communications, qui accorde aux plateformes de médias sociaux l’immunité de poursuites pour le contenu publié sur leurs sites. La section 230 traite les sites comme des plates-formes plutôt que comme des éditeurs, bien qu’à la suite de la dernière annonce de YouTube, certains conservateurs ont fait valoir qu’interdire tout un sujet de discussion constituait un éditorialisation, qui n’est pas protégée par la section.

Ce sont des directives éditoriales Il est temps de commencer à poursuivre Youtube car ils donnent maintenant des conseils directs sur ce que vous pouvez publier en dehors de ce qui est prescrit à la section 230 https://t.co/2TTPVEc0ng – Tim Pool (@Timcast) 9 décembre 2020

Outre la censure liée aux élections, YouTube a également réprimé « trompeur »informations sur Covid-19 et un large éventail de « théories du complot. »

