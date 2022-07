YouTube dit qu’il réprimera la désinformation sur l’avortement

Thomas Trutschel | Photothèque via Getty Images

YouTube a déclaré jeudi qu’il réprimait les vidéos contenant des informations erronées sur l’avortement et supprimerait les vidéos jugées dangereuses.

“A partir d’aujourd’hui et au cours des prochaines semaines, nous supprimerons le contenu qui fournit des instructions sur les méthodes d’avortement à risque ou qui promeut de fausses déclarations sur la sécurité de l’avortement dans le cadre de nos politiques de désinformation médicale”, a déclaré la société dans un communiqué. tweeter.

La société mère de YouTube, Google, a été critiquée ces derniers mois après qu’un groupe de législateurs a commencé à exhorter l’entreprise à réprimer les résultats de recherche qui dirigeraient prétendument les personnes à la recherche de services d’avortement vers des centres de grossesse en crise opposés à l’avortement. Google a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il s’efforcerait de supprimer rapidement l’historique de localisation des personnes se rendant sur des sites d’avortement et d’autres sites médicaux à la suite de l’annulation par la Cour suprême de l’affaire Roe v. Wade.

“Comme toutes nos politiques sur les sujets de santé/médicaux, nous nous appuyons sur les directives publiées par les autorités sanitaires”, a déclaré YouTube jeudi. les événements du monde réel se déroulent.

La société a annoncé qu’elle lançait également un “panneau d’information” pour fournir “aux téléspectateurs le contexte et les informations des autorités sanitaires locales et mondiales”. Cela apparaîtra sous les vidéos liées à l’avortement et au-dessus des résultats de recherche pertinents.

YouTube a donné un Exemple de la façon dont il sera affiché, montrant une définition de l’avortement, selon la National Library of Medicine.

“Un avortement est une procédure pour mettre fin à une grossesse”, a déclaré l’écran. “Il utilise la médecine ou la chirurgie pour retirer l’embryon ou le fœtus et le placenta de l’utérus. La procédure est effectuée par un professionnel de la santé agréé.

Le panneau comprend un lien pour les personnes qui souhaitent « en savoir plus » et des instructions pour « Consulter votre autorité médicale locale pour obtenir des conseils ».

YouTube a adopté une approche similaire pour d’autres sujets controversés tels que la pandémie de Covid-19 et les élections politiques. Mais il est rare que la société déclare qu’elle supprimera complètement les vidéos.

L’application reste une grande question. de YouTube politique existante dit que certains types de contenu trompeur ou trompeur qui pourraient causer des dommages dans le monde réel ne sont pas autorisés sur la plate-forme. Les exemples incluent la promotion de remèdes ou de traitements préjudiciables, certains types de contenus manipulés techniquement ou de contenus interférant avec les processus démocratiques.

