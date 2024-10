YouTube dit qu’il ne « cache pas le bouton Ignorer » sur les publicités

Certains utilisateurs de YouTube ont observé que la plate-forme rendait plus difficile la suppression des publicités ces derniers jours. Sur Reddit, un utilisateur a signalé avoir vu des rectangles noirs au-dessus le bouton Ignorer sur le bureau au lieu du compte à rebours prévu, et quelques jours plus tard, Police Android a signalé ne pas voir de compte à rebours à sauter sur mobile .

En ce qui concerne les changements, Falodun affirme que YouTube « réduit les éléments du lecteur publicitaire » afin que « les téléspectateurs puissent interagir plus profondément avec la publicité grâce à une expérience plus propre ». Les utilisateurs sur ordinateur et mobile peuvent également voir le compte à rebours pour ignorer une annonce « apparaître sous la forme d’une barre de progression en bas de l’écran ». La distinction ici semble être que le bouton Ignorer n’est pas supprimé, mais il se peut qu’il ne soit plus présenté de la même manière qu’avant.