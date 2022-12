YouTube diffusera le billet du dimanche de la NFL à partir de 2023

Les ambitions de Google en matière de streaming sportif reçoivent un grand coup de pouce. À partir de la saison NFL 2023, les abonnements TV en streaming de la société, YouTube TV et YouTube Primetime Channels, seront le nouveau domicile de NFL Sunday Ticket aux États-Unis. Après les rapports d’un pacte ont circulé mardi soirla ligue et Google ont annoncé jeudi que l’énorme bras vidéo du géant de la recherche sera le fournisseur exclusif pour regarder les matchs de la NFL hors marché, à partir de l’année prochaine.

YouTube n’a pas encore détaillé les prix de Sunday Ticket.

Google reprend le package Sunday Ticket de DirecTV, qui avait un accord exclusif pour le package depuis 1994. Ces dernières années, le fournisseur de satellites a payé à la ligue plus de 1,5 milliard de dollars par an pour Sunday Ticket, utilisant souvent les matchs de la NFL comme moyen d’attirer et fidéliser les abonnés. Maintenant, Google, avec Sunday Ticket, vise à faire de même pour Télévision YouTubeses 65 $ par mois service de télévision en directet les chaînes YouTube Primetime, des abonnements que vous payez et que vous regardez via votre compte YouTube habituel.

Dans le cadre de l’accord, le package Sunday Ticket sera disponible en streaming en tant que module complémentaire via YouTube TV ou YouTube Primetime Channels, qui lancé en novembre avec des abonnements à des fournisseurs comme Starz, Showtime et Paramount Plus. Sous Primetime Channels, vous pourrez vous inscrire seul à Sunday Ticket, sans avoir à débourser pour YouTube TV.

Sunday Ticket restera une exclusivité DirecTV pour le reste de la saison régulière 2022 de la NFL.

Le Wall Street Journal a rapporté jeudi que l’accord de Google avec la NFL verra le géant de la technologie payer à la ligue “environ” 2 milliards de dollars par an pendant sept ans, bien qu’il ait ajouté que ce coût pourrait augmenter “si certains critères de référence sont atteints”. Ces droits ne concernent que les flux résidentiels, a rapporté le point de vente, la NFL cherchant également à concéder sous licence Sunday Ticket à des lieux commerciaux tels que des bars et des restaurants.

Bien qu’Amazon diffuse Thursday Night Football, il a un accord avec DirecTV qui permet au fournisseur de satellites d’offrir ces émissions de football dans les bars et les restaurants.

Des rapports avaient indiqué que le La NFL recherchait 2,5 milliards de dollars par an pour Sunday Ticket dans son nouvel accord, et bien qu’une somme élevée pour le contenu, le prix élevé n’aurait apparemment pas empêché Apple, Amazon ou Disney de soumissionner pour les droits. Amazon est dit payer à la NFL 1 milliard de dollars par an être le foyer exclusif des matchs de football du jeudi soir cet automne et pour la prochaine décennie.

Contrairement à l’accord Amazon, qui diffuse ses jeux sur les plateformes Prime Video et Twitch appartenant à Amazon, Sunday Ticket ne vous empêche pas de regarder vos émissions locales CBS ou Fox Sunday à la télévision.

Comme DirecTV, YouTube TV est un service de télévision en direct et propose toutes les principales chaînes locales, notamment ABC, CBS, Fox et NBC, ainsi que le réseau NFL. Bien que Sunday Ticket sur YouTube TV ne vous permette pas d’obtenir les jeux diffusés sur des services de streaming comme Amazon ou ESPN Plus, cela pourrait faire du service de télévision de Google la destination incontournable pour ceux qui cherchent à diffuser presque toute l’action de la NFL dans les années à venir. .

On ne sait pas ce que Google pourrait facturer pour Sunday Ticket. Pour une saison complète, DirecTV avait précédemment tarifé le service à environ 300 $ pour le forfait de base Sunday Ticket, ou 400 $ pour une version “Max” qui comprenait des chaînes supplémentaires telles qu’une version exclusive à DirecTV de NFL RedZone.

YouTube TV propose actuellement la version très similaire de RedZone du réseau NFL disponible en tant que module complémentaire pour 11 $ de plus par mois.

Le partenariat avec la NFL est la dernière expansion de Google dans le sport professionnel. Google a déjà eu diffusions exclusives des matchs de la MLB du mercredi en saison régulière disponible gratuitement sur YouTube. YouTube TV, quant à lui, a été présenté comme sponsor principal d’événements sportifs majeurs tels que les World Series et les finales NBA. Il a également annoncé son intention de rendre le service League Pass hors marché de la NBA disponible sur les chaînes YouTube Primetime.