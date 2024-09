YouTube dévoile plusieurs nouveaux outils de création d’IA, des fonctionnalités communautaires et plus encore

Le 18 septembre, Google a organisé son troisième événement annuel à huis clos « Made on YouTube », offrant aux médias et aux créateurs un aperçu complet d’une variété de nouvelles fonctionnalités à venir sur la plateforme de partage de vidéos.

Beaucoup d’IA

Tout d’abord, YouTube a expliqué comment il exploite le vaste cadre d’IA de Google pour offrir aux créateurs de nouvelles options. Cela implique notamment d’étendre Dream Screen, une fonctionnalité introduite pour la première fois l’année dernière qui propose des images ou des vidéos d’arrière-plan générées par l’IA pour les YouTube Shorts.

Plus tard cette année, YouTube intégrera Google DeepMind Véole modèle de vidéo générative le plus performant du géant de la technologie, en Shorts. Un exemple donné par YouTube est un « BookTuber » qui entre dans les pages d’un roman comme Le jardin secret. Veo vous permettra également de créer des clips vidéo autonomes de six secondes qui pourront ensuite être ajoutés à des Shorts. YouTube indique que toutes ces créations propulsées par Veo comporteront une étiquette pour indiquer aux spectateurs qu’elles ont été générées par l’IA.

De plus, l’IA générative va révolutionner le Onglet Inspirationqui donne un meilleur aperçu de ce que les utilisateurs de YouTube regardent sur la plateforme. En 2025, YouTube ajoutera un nouveau raccourci qui vous mènera directement à l’onglet Inspiration à partir des meilleurs commentaires, d’autres vidéos et d’autres zones pour rationaliser le processus d’idéation.

L’IA est également utilisée pour certaines fonctionnalités améliorant la qualité de vie. YouTube a annoncé son intention d’étendre sa fonction de doublage automatique alimentée par l’IA à « des centaines de milliers d’utilisateurs supplémentaires » tout en ajoutant la prise en charge de nouvelles langues comme l’espagnol, le portugais, le français et l’italien. YouTube ajoute qu’il travaille avec une poignée de créateurs pour approfondir ce doublage en prenant en compte l’intonation et le ton dans la traduction.

Enfin, de nouvelles suggestions de réponses optimisées par l’IA seront proposées aux créateurs afin de leur donner un point de départ pour répondre aux commentaires des spectateurs. Vous les trouverez dans le nouvel onglet « Communauté » de l’application YouTube Studio, qui remplace l’ancien onglet « Commentaires ».

Tout le reste

En dehors de l’IA, YouTube indique qu’il prévoit d’étendre les communautés, qui ne sont actuellement disponibles que sur une « poignée » de chaînes, à davantage de chaînes début 2025. Pour les non-initiés, les communautés sont des plateformes centrales pour une chaîne spécifique dans lesquelles les utilisateurs peuvent se connecter avec d’autres membres de l’audience en discutant de vidéos, en partageant des œuvres de fans et bien plus encore.

Et toujours dans le même esprit, YouTube prévoit d’élargir la disponibilité de « Hype », une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de « Hyper » une vidéo pour lui attribuer des points qui lui permettront de figurer dans un classement spécial et d’avoir plus de chances d’être découverte. Cette fonctionnalité est actuellement testée au Brésil, en Turquie et à Taiwan et sera étendue à davantage d’utilisateurs « dans les mois à venir ».

D’autres annonces de Made on YouTube incluent une extension du programme d’affiliation YouTube Shopping à l’Indonésie, à la Thaïlande et au Vietnam (pas encore au Canada), des bijoux et des cadeaux que les fans peuvent offrir aux créateurs pendant les diffusions en direct (actuellement, leur lancement n’est prévu qu’en premier lieu aux États-Unis) et davantage d’options d’organisation d’affichage pour les créateurs qui vendent via YouTube TV.

Restez à l’écoute Sirop mobile pour plus de couverture de Made on YouTube 2024, y compris des impressions pratiques de certaines de ces fonctionnalités.

Crédit photo : YouTube