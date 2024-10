YouTube déploie de nouvelles fonctionnalités sur le Web, les appareils mobiles et la télévision • Blog iPhone au Canada

YouTube déploie une série de mises à jour visant à améliorer l’expérience des téléspectateurs et des créateurs, avec plus de deux douzaines de nouvelles fonctionnalités disponibles sur le Web, les mobiles, les téléviseurs et YouTube Music à partir d’aujourd’hui.

L’une des mises à jour majeures inclut la possibilité d’affiner la vitesse de lecture par incréments de 0,05, permettant aux utilisateurs de mieux contrôler la façon dont ils regardent le contenu.

Il y a également des améliorations dans la navigation en mode paysage, avec des vignettes et du texte plus grands, conçues pour améliorer l’expérience, en particulier pour les utilisateurs iOS, plus tard cette année.

En outre, des ajustements visuels sur la plate-forme visent à simplifier la navigation et à rendre le contenu plus accessible.

Le mini-lecteur de l’application mobile YouTube a été mis à niveau, permettant aux utilisateurs de le redimensionner et de le déplacer tout en continuant à parcourir les vidéos. Cette mise à jour facilite le multitâche et l’ajout de vidéos aux files d’attente sans interrompre ce que vous regardez déjà.

De nouvelles fonctionnalités de playlist collaborative sont également en route, facilitant la création, le partage et le vote sur des playlists avec vos amis et votre famille.

Les utilisateurs pourront bientôt créer des vignettes personnalisées pour les listes de lecture à l’aide de photos, de filtres et d’autocollants, ou générer des vignettes avec l’IA. Plus tard en 2024, les spectateurs pourront voter pour les vidéos de playlist.

Un autre ajout utile est la nouvelle minuterie de mise en veille, qui permet aux utilisateurs de définir une minuterie pour mettre automatiquement les vidéos en pause après un certain temps. Précédemment testée auprès des membres Premium, la fonctionnalité est maintenant disponible à tous les utilisateurs sur mobile gratuitement. Vous pouvez régler une minuterie sur 10, 15, 20, 30, 45 minutes, 1 heure ou la fin de la vidéo. De cette façon, les vidéos ne continueront pas à être lues pendant que vous dormez.

Le « trou du lapin » de YouTube est particulièrement répandu tard dans la nuit, et il n’existe toujours pas de remède pour briser la dépendance à regarder simplement…une…plus…vidéo.