YouTube dépasse Netflix comme première source vidéo pour les adolescents

Aux États-Unis, les adolescents disent regarder davantage de vidéos sur Youtube que Netflix selon une nouvelle enquête de la banque d’investissement Piper Sandler.

Les adolescents interrogés par la banque ont déclaré qu’ils passaient 29,1 % de leur temps de consommation vidéo quotidien sur YouTube, propriété de Google, devançant pour la première fois Netflix à 28,7 %. Le temps passé sur YouTube a augmenté depuis le printemps, ajoutant près d’un point de pourcentage, tandis que Netflix a chuté de plus de deux points de pourcentage.

Ces données montrent que le secteur du streaming devient de plus en plus compétitif et mettent en évidence la position solide de YouTube en tant que fournisseur gratuit de vidéos en ligne, en particulier auprès des jeunes.

« Nous nous demandons s’il s’agit d’une poussée ou d’une traction par rapport à l’évolution des habitudes de consommation, alors que le contenu sur YouTube semble s’améliorer avec le temps et que l’industrie du streaming devient de plus en plus compétitive », ont écrit les analystes de Piper Sandler.

Piper Sandler publie deux fois par an depuis 2001 une enquête auprès d’adolescents américains, axée sur leurs marques, gadgets, snacks et restaurants préférés. L’enquête de cet automne a interrogé plus de 9 000 adolescents aux États-Unis en septembre, âgés en moyenne d’un peu moins de 16 ans.

Certains investisseurs estiment que comprendre la manière dont les jeunes dépensent leur argent peut aider à repérer les tendances de l’économie dans son ensemble.

Netflix et YouTube étaient les deux leaders incontestés en termes de consommation vidéo quotidienne par plateforme. Hulu occupe la troisième place, avec une part d’environ 7%, selon l’enquête. Prime Video et Disney+ ont tous deux gagné en temps partagé, ont constaté les analystes. Selon l’enquête, les adolescents ont indiqué qu’ils passaient moins de temps sur la télévision par câble, HBO Max et Hulu qu’au printemps.

Les résultats de Piper Sandler ne comparent pas YouTube et Netflix à TikTok. Au lieu de cela, l’enquête compare la plateforme vidéo chinoise aux applications de médias sociaux telles qu’Instagram et Snapchat.

L’enquête a révélé que 38 % des adolescents interrogés ont déclaré que TikTok était leur plateforme de médias sociaux préférée, tandis qu’Instagram est en tête en termes d’utilisation mensuelle autodéclarée. Les adolescents interrogés par la banque d’investissement ont déclaré qu’ils passaient environ quatre heures et demie par jour sur les réseaux sociaux, un chiffre en hausse par rapport aux enquêtes précédentes, ont écrit les analystes de Piper Sandler.