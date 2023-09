YouTube démonétise la marque Russell après des allégations de viol

YouTube a couper le flux d’argent vers Russell Compte de la marque après le Temps de Londres rapporté que quatre femmes avaient a accusé l’acteur et comédien de viol et d’agression sexuelle. Cette décision intervient juste après que la BBC ait retiré une variété de programmes mettant en vedette la star en disgrâce.

M. Tweet échappe au Super Bowl Tweet

Brand a développé un culte sur Internet pour la théorie du complot incendiaire et le contenu de bien-être, rassemblant 6,6 millions d’abonnés sur YouTube. L’acteur a offert à son public un monologue de type de plus en plus à droite, « juste poser des questions » sur des sujets tels que la désinformation sur les vaccins, la politique et l’actualité, ainsi que ses réflexions sur les relations, la spiritualité et plus encore.

« Nous avons suspendu la monétisation sur la chaîne de Russell Brand pour violation de notre politique de responsabilité des créateurs », a déclaré un porte-parole de YouTube. « Si le comportement hors plateforme d’un créateur nuit à nos utilisateurs, à nos employés ou à notre écosystème, nous prenons des mesures pour protéger la communauté. »

L’enquête comprenait des entretiens avec un certain nombre de femmes, dont une qui a déclaré que sa relation sexuelle avec Brand avait commencé quand elle avait 16 ans, l’accusant de viol et de violence psychologique. mais je ne savais même pas ce que c’était à l’époque, ni à quoi cela ressemblait », a déclaré la femme, qui n’a pas été identifiée. Les temps.

Brand a profité de sa chaîne YouTube pour nier les accusations. Il a déclaré que les allégations provenaient d’une époque où il était « très, très promiscuité » mais où ses relations étaient « absolument toujours consensuelles ». Brand a poursuivi en suggérant que l’histoire n’est qu’une autre conspiration. Il a suggéré qu’« ils » le poursuivaient parce qu’il « s’approchait trop de la vérité », et a déclaré que l’histoire l’avait forcé à se demander si « il y avait un autre agenda en jeu ». Les représentants de Brand n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le BBC supprimé une partie du contenu mettant en vedette B, mais pas tout.rand qui a été « considéré comme » inférieur aux attentes du public « . L’acteur a encore beaucoup de contenu sur d’autres plateformes qui n’ont annoncé aucun changement dans leurs relations commerciales avec Brand, y compris Spotify. Spotify n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un certain nombre de personnalités populaires parmi les conservateurs et en marge d’Internet ont pris la défense de Brand, notamment Elon Musk, Tucker Carlson et Andrew Tate. Brand aurait annulé certaines émissions de comédie à venir et aurait été abandonné par sa société de gestion suite aux allégations.