YouTube déclare que son incubateur d’intelligence artificielle « protégera » les artistes

YouTube embrasse l’avenir de intelligence artificielle dans l’industrie de la musique en créant un YouTube Music AI Incubator pour « protéger » artistes et leur travail, a déclaré la société dans un communiqué de presse le lundi. La plateforme de streaming s’est associée à Universal Music Group (UMG) pour lancer l’incubateur Music AItravaillant aux côtés d’artistes et d’auteurs-compositeurs, notamment Rosanne Cash, Ryan Tedder de OneRepublic et la succession de la légende musicale Frank Sinatra, entre autres.

« L’incubateur contribuera à éclairer l’approche de YouTube alors que nous travaillons avec certains des artistes, auteurs-compositeurs et producteurs de musique les plus innovants de l’industrie », a déclaré le PDG de YouTube, Neal Mohan, dans le communiqué de presse. Une préoccupation constante est de savoir comment le travail des artistes sera protégé, mais YouTube indique qu’il utilise Content ID, un système de gestion des droits et des systèmes de politique, de détection et d’application pour s’assurer que les artistes ont le choix sur la façon dont leur travail est utilisé et la possibilité d’obtenir payés lorsque leur travail est approprié par d’autres .

Le président-directeur général d’UMG, Sir Lucian Grainge, a déclaré dans un communiqué séparé communiqué de presse: « Au centre de notre vision collective, il y a la prise de mesures pour construire un écosystème de musique et de vidéo sûr, responsable et rentable, un écosystème où les artistes et les auteurs-compositeurs ont la capacité de maintenir leur intégrité créative, leur pouvoir de choisir et d’être rémunérés équitablement. ”

Plusieurs artistes semblent accepter l’IA, plutôt que de lutter contre cela, cherchant plutôt à influencer la façon dont leur contenu est utilisé et en veillant à ce qu’ils soient payés pour leur ressemblance. « Il s’agit d’avoir la possibilité de concevoir la manière dont leur musique est réellement utilisée », a déclaré Grainge. Le journal de Wall Street. « Les artistes n’ont jamais eu cela auparavant, à ce point, se penchant sur une nouvelle technologie. »

L’incubateur Music AI de YouTube arrive alors que les artistes se sont plaints de la technologie qui a été utilisé pour créer des imitations profondes, telles que le duo cloné de Drake et The Weeknd qui est devenu viral plus tôt cette année. La chanson, Avoir le coeur sur la main a été retiré des plateformes de streaming suite à une plainte d’UMG, qui représente les artistes. En réponse, UMG a déposé une plainte pour violation du droit d’auteur contre YouTube et d’autres plateformes de streaming, qui a déclaré que les plateformes ont une « responsabilité légale et éthique d’empêcher l’utilisation de leurs services de manière à nuire aux artistes », a rapporté le WSJ.

UMG a précédemment fait valoir que l’IA doit être réglementée et a fait pression pour que le droit d’auteur soit appliqué aux voix des artistes qui sont reproduites pour faire de la musique deepfake. Tout en luttant pour que les chansons générées par l’IA soient retirées des plateformes de streaming, UMG a déclaré en avril qu’elle allait de l’avant avec ses propres innovations technologiques en matière d’IA. « Cependant, la formation de l’IA générative à l’aide de la musique de nos artistes … soulève la question de savoir de quel côté de l’histoire toutes les parties prenantes de l’écosystème musical veulent être », a déclaré UMG. CNN.

Mais Grainge dit qu’il pense qu’il ne devrait pas y avoir de soucis quant à savoir si l’IA dépassera l’industrie de la musique, remplaçant finalement les artistes humains. « L’IA ne remplacera jamais la créativité humaine car il lui manquera toujours l’étincelle essentielle qui pousse les artistes les plus talentueux à faire de leur mieux, c’est-à-dire l’intention », a-t-il déclaré dans le communiqué de presse. Grainge a ajouté: « De Mozart aux Beatles en passant par Taylor Swift, le génie n’est jamais aléatoire. »

Mais la question de savoir si les génies seront ou non payés pour leur travail à l’avenir reste ouvert. Le système d’identification de contenu de YouTube peut être lourd avec ses retraits automatisés, ce qui plaît aux titulaires de droits. Il peut également être joué par des trolls du droit d’auteur et s’est révélé manquer d’une certaine nuance. À un moment donné, le téléchargement d’une vidéo de bruit blanc par un seul homme a été touché par cinq droits d’auteur. Le travail de trier ce qui est ou n’est pas de la musique générée par l’IA et qui devrait être payé pour cela sera probablement une tâche beaucoup plus ardue pour les années à venir.