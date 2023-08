YouTube de Google cible-t-il toujours les publicités destinées aux enfants ?

Google pourrait être confronté à des amendes importantes pour violation de la vie privée des enfants via des publicités YouTube – encore une fois.

Deux rapports récents suggèrent que l’entreprise collecte des données auprès des enfants et cible leurs publicités, ce qui constitue une violation à la fois de la loi COPPA (Children’s Online Privacy and Protection Act) et du décret de consentement de Google avec la Federal Trade Commission. Ils surviennent également alors que Google, propriétaire de YouTube, se prépare à se défendre dans un important procès antitrust concernant son moteur de recherche, est sous le contrôle des démocrates et des républicains, et que le Congrès examine des projets de loi sur la sécurité des enfants en ligne. En termes simples, ce n’est pas le meilleur moment pour Google de faire face à davantage d’accusations d’actes répréhensibles, surtout lorsque les victimes présumées sont des enfants.

La situation montre également à quel point les lois sur la confidentialité et la sécurité en ligne spécifiques aux enfants sont difficiles à respecter, même pour les plus grandes entreprises du monde. Bien que le Congrès ait une longue expérience en matière de réglementation d’Internet au nom de la sécurité des enfants, ces lois obligent les entreprises technologiques à prendre des mesures supplémentaires pour déterminer quel contenu doit être traité différemment pour préserver la vie privée des enfants ou la définition de la sécurité par les lois. ce qui pourrait à terme aboutir à un Internet où les personnes de tous âges doivent confirmer leur identité et leur âge pour l’utiliser. En revanche, des lois sur la confidentialité et la sécurité en ligne qui s’appliquent à tous éviteraient entièrement bon nombre de ces problèmes. Mais peu de législateurs (bien qu’il y ait des exceptions) s’efforcent de les adopter.

Le dernier problème de Google est la désignation « conçu pour les enfants » qu’il a créée dans le cadre de son accord avec la FTC en 2019, qui visait à empêcher les enfants d’être ciblés par des publicités sur la plate-forme ou que leurs données soient collectées à des fins de ciblage publicitaire. Les créateurs doivent désigner l’ensemble de leur chaîne ou leurs vidéos individuelles comme étant « conçues pour les enfants », auquel cas Google ne collectera aucune donnée sur les téléspectateurs à des fins de publicité personnalisée et ne leur ciblera pas non plus de publicités. S’ils choisissent de ne pas utiliser la désignation « conçu pour les enfants », la collecte de données et le ciblage publicitaire se déroulent normalement. Mais les créateurs doivent choisir quelque chose, d’une manière ou d’une autre. (C’est sur YouTube standard, pas sur YouTube Kids, qui est une plate-forme distincte qui n’autorise pas du tout la publicité personnalisée et qui a ses propres problèmes.)

Mais un rapport publié la semaine dernière par Adalytics, une plateforme de qualité publicitaire numérique, indique que Google ne tient pas cette promesse. La société a découvert des trackers que Google utilise spécifiquement à des fins publicitaires et ce qui semble être des publicités ciblées sur des vidéos « conçues pour les enfants ». En cliquant sur ces publicités, les internautes étaient souvent redirigés vers des sites Web extérieurs qui collectaient certainement des données à leur sujet, même si Google ne le faisait pas. Le rapport prend soin de préciser que les cookies publicitaires pourraient ne pas être utilisés à des fins de publicité personnalisée – seul Google le sait – et pourraient donc toujours être conformes à la loi. Et Adalytics affirme que le rapport ne dit pas définitivement que Google a violé la COPPA : « L’étude est censée être considérée comme une analyse observationnelle très préliminaire d’informations accessibles au public et de données empiriques. »

Fairplay, un groupe de sécurité en ligne pour enfants, a poursuivi mercredi ses propres recherches, qui, selon lui, ont confirmé certaines des observations d’Adalytics. L’organisation à but non lucratif a lancé une campagne publicitaire sur des chaînes « conçues pour les enfants » et a demandé de cibler les publicités sur différents segments d’audience. Il a reçu un rapport de Google qui semblait indiquer qu’il avait diffusé les publicités de Fairplay auprès des téléspectateurs correspondant à ces segments, indiquant que des publicités ciblées étaient diffusées sur des vidéos « conçues pour les enfants ». Le même jour, Adalytics a publié un suivi contenant des preuves supplémentaires.

Google nie tout acte répréhensible. Mais si ces rapports sont exacts, Google pourrait s’exposer à des sanctions de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Contrairement à l’amende de 170 millions de dollars, celle-ci pourrait avoir un impact considérable.

Les groupes de protection de la vie privée, les défenseurs de la sécurité des enfants en ligne et les législateurs exigent que la FTC enquête sur les allégations. La semaine dernière, les sénateurs Marsha Blackburn (R-TN) et Ed Markey (D-MA), pour qui la vie privée des enfants et la sécurité en ligne sont un problème majeur, ont envoyé une lettre à la FTC au sujet du rapport Adalytics.

« YouTube et Google ne peuvent pas continuer à traiter les données des jeunes comme une marchandise non protégée dont on peut tirer profit sans compter », indique la lettre.

Fairplay, ainsi que le Center for Digital Democracy, Common Sense Media et l’Electronic Privacy Information Center, ont envoyé mercredi à la FTC une lettre similaire. Fairplay a inclus ses propres recherches qui semblent confirmer le rapport d’Adalytics.

« Les publicités sur les vidéos ‘conçues pour les enfants’ sont soit ciblées sur le comportement, soit Google induit les annonceurs en erreur sur l’efficacité de ses publicités dans le rapport sur le segment d’audience », indique la lettre.

Dans un article de blog, Google a affirmé que le premier rapport d’Adalytics était « profondément erroné et mal informé », et a insisté auprès du New York Times sur le fait qu’il ne diffusait pas de publicités personnalisées sur les vidéos « conçues pour les enfants ». Tous les cookies ou traceurs trouvés par Adalytics étaient là à des fins autorisées et ne collectaient pas de données à des fins publicitaires, a indiqué la société. Mais cela n’explique pas certaines des affirmations spécifiques du rapport de 200 pages.

« Nous rédigeons ces très longs rapports parce que nous voulons que les gens s’engagent, reproduisent les recherches et participent à un dialogue honnête », a déclaré à Vox Krzysztof Franaszek, fondateur d’Adalytics. « Nous aimerions arriver au point où ces entreprises fournissent des commentaires honnêtes sur ce que nous observons sur leurs plateformes, étayés par des preuves, au lieu de simplement prétendre que la recherche est trompeuse ou erronée. »

Google a réitéré ce refus en réponse au rapport Fairplay, affirmant dans une déclaration à Vox qu’il s’agissait d’un « malentendu fondamental sur le fonctionnement de la publicité sur le contenu conçu pour les enfants ». La société a ajouté que YouTube désactive la correspondance des publicités en fonction des données des utilisateurs sur toutes les vidéos « conçues pour les enfants », de sorte que les publicités qui apparaissent sur ces vidéos sont uniquement contextuelles. Autrement dit, ils sont basés sur le contenu de la vidéo elle-même plutôt que sur les intérêts déduits de la personne qui la regarde.

« Nous n’autorisons pas la personnalisation des annonces sur le contenu conçu pour les enfants et nous n’autorisons pas les annonceurs à cibler les enfants avec des publicités sur l’un de nos produits », a déclaré Google. « Nous avons contacté Fairplay pour clarifier ce qu’ils ont vu et partager le fonctionnement de nos protections. »

Le directeur exécutif de Fairplay, Josh Golin, ne semble pas satisfait de la réponse de Google.

« Il est décevant que Google continue à jouer au tireur sur le messager plutôt qu’à [than] interagir avec le fond de nos conclusions », a déclaré Golin à Vox dans un e-mail. « Si Google a le temps et l’envie d’expliquer à Fairplay notre ‘incompréhension fondamentale du fonctionnement de la publicité sur les contenus conçus pour les enfants’ en privé, pourquoi ne pas expliquer publiquement comment nous avons pu cibler les publicités en fonction des centres d’intérêt des utilisateurs sur les chaînes ‘conçues pour les enfants’. ? »

La FTC n’a pas voulu dire si elle avait ouvert une enquête sur cette affaire, et la conclusion d’une enquête pourrait prendre des mois, voire des années. Il faudra donc un certain temps – voire jamais – avant que nous sachions qui dit la vérité ici. Mais Google a beaucoup à perdre s’il s’avère qu’il enfreint à nouveau la COPPA. Cette amende de 170 millions de dollars était ridiculement faible compte tenu des centaines de milliards de dollars que Google gagne chaque année. Mais la FTC ne voit pas d’un bon oeil les récidivistes. Il suffit de regarder l’amende de 5 milliards de dollars infligée à Meta pour sa deuxième infraction à la vie privée. De plus, la COPPA réclame une amende pouvant aller jusqu’à 50 120 $ par infraction. De nombreux enfants regardent YouTube, ce qui signifie que Google pourrait être condamné à une amende de plusieurs dizaines de milliards.

Si vous vous demandez pourquoi Google semble avoir tant de mal à se conformer à l’une des seules lois sur la confidentialité des consommateurs en ligne dans ce pays, un facteur majeur est le nombre d’enfants qui utilisent les services de Google, en particulier par rapport au reste des grandes technologies. Vous avez besoin d’une carte de crédit pour acheter quelque chose sur Apple TV ou Amazon Prime, qui a également eu ses propres problèmes de confidentialité pour les enfants. Les plateformes Meta ne sont pas censées être utilisées par des personnes de moins de 13 ans, à l’exception de Quest, disponible pour les 10 ans. Pendant ce temps, les projets de longue date de Meta « Instagram for Kids » sont actuellement suspendus. Les enfants jouent à la Xbox de Microsoft, qui lui a récemment coûté 20 millions de dollars pour violations de la COPPA, mais la plupart de ses produits sont conçus et utilisés par des adultes.

Google, quant à lui, propose YouTube, dont le visionnage est gratuit. YouTube est extrêmement populaire auprès des enfants, y compris des plus jeunes d’entre eux. Cocomelon, avec 164 millions d’abonnés et un public de base qui n’est pas encore en âge d’aller à l’école, est l’une des chaînes les plus populaires sur YouTube, point final. Dans une enquête, environ un tiers des enfants américains et britanniques ont déclaré vouloir devenir YouTubers lorsqu’ils seront grands – plus que toute autre profession.

Et entre ses Chromebooks et ses applications, Google détient également une part importante du marché de l’éducation, grâce aux efforts concertés de l’entreprise pour conquérir ce segment. Google jure qu’il ne suit pas les enfants via ses applications et outils éducatifs, mais il a été poursuivi en justice par le Nouveau-Mexique pour avoir collecté des données sur les étudiants en 2020. Google a nié tout acte répréhensible et l’affaire a été réglée l’année suivante, Google acceptant de payer 3,8 millions de dollars. vers une initiative de confidentialité et de sécurité. Mais même si Google ne collecte aucune donnée sur les élèves, les applications éducatives, y compris les versions de Gmail et Docs, font toujours des enfants des utilisateurs des services de Google, ce qui les rend plus susceptibles de continuer à utiliser ces produits une fois qu’ils seront en âge de le faire. Google pour les suivre et les monétiser légalement.

Si les conclusions des rapports sont exactes – et, encore une fois, Google affirme qu’elles ne le sont pas – alors soit Google ne se conformera pas à la COPPA, soit il ne le pourra pas. Il existe une autre possibilité, à savoir que les rapports de l’entreprise indiquent aux annonceurs qu’elle cible des publicités alors que ce n’est pas le cas. C’est une autre boîte de Pandore, mais ce n’est pas une violation de la vie privée des enfants.

La technologie de suivi des publicités de Google est peut-être tout simplement trop volumineuse, opaque et persistante pour préserver la vie privée des enfants, comme le dicte la COPPA. Ce serait une mauvaise image pour l’entreprise à l’heure actuelle, car les grandes technologies sont plus que jamais scrutées et les législateurs aux niveaux fédéral et étatique tentent de réglementer l’Internet que les enfants voient et utilisent. En mars, l’Utah a adopté deux lois exigeant que les plateformes de médias sociaux vérifient l’âge des utilisateurs et imposent des restrictions sur ce que les personnes de moins de 18 ans peuvent faire et voir. L’Arkansas a sa propre loi sur la vérification de l’âge sur les réseaux sociaux, la Californie a le Age Appropriate Design Code et plusieurs États ont désormais des lois sur la vérification de l’âge pour les sites pornographiques.

Au sein du gouvernement fédéral, le président Biden a déclaré dans plus d’un discours sur l’état de l’Union que le Congrès devait s’attaquer au préjudice que les médias sociaux ont causé aux enfants. La loi sur la sécurité des enfants en ligne et la COPPA 2.0, toutes deux bipartites, sont en cours d’adoption au Congrès.

Afin de se conformer à ces lois, les sites Web et les services doivent savoir à quels utilisateurs ils s’appliquent. Cela signifie des choses comme la vérification de l’âge, que les défenseurs de la vie privée n’aiment vraiment pas et dont la plupart des internautes ne seront probablement pas non plus ravis. Ceci est évité grâce à une loi sur la vie privée qui protège les enfants et s’applique également à tout le monde. Après tout, il n’est pas nécessaire de vérifier l’âge si l’âge n’est pas un facteur.

Mais nous n’avons pas eu beaucoup de chance avec les lois sur la confidentialité en ligne qui s’appliquent aux adultes, car les Républicains et les Démocrates ne parviennent pas à s’entendre sur ce à quoi devraient ressembler ces lois. La protection des enfants, en revanche, est une cause gagnante que les deux parties sont heureuses de soutenir – même si cela signifie que nous sommes tous laissés pour compte et que les enfants sont soumis à une loi que même les plus grandes entreprises du monde n’appliquent pas. Je ne semble pas pouvoir suivre.