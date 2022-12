YouTube conclut un accord pour NFL Sunday Ticket

YouTube a accepté de payer à la NFL environ 2,5 milliards de dollars par an pour les droits, selon des personnes familières avec les négociations, environ 1 milliard de dollars par an de plus que DirecTV, l’ancien détenteur des droits. La ligue pourrait également recevoir des paiements supplémentaires en fonction du nombre d’abonnés YouTube que Google est en mesure d’ajouter, ainsi que d’autres critères de performance, ont déclaré les gens.

L’accord permettra aux téléspectateurs de YouTube de diffuser presque tous les matchs de la NFL dimanche la saison prochaine, à l’exception de ceux diffusés à la télévision traditionnelle sur leurs marchés locaux. Les jeux continueront d’être disponibles sur d’autres réseaux tout au long de la semaine, y compris les jeux du lundi soir sur ESPN et ABC et les jeux du jeudi soir sur le service Prime Video d’Amazon.

Mais ces dernières années, des géants du streaming comme Apple, Google et Amazon sont entrés dans la mêlée, apportant leurs poches profondes et leurs énormes plateformes pour peser sur les négociations. Apple a désormais les droits sur les matchs de la Major League Baseball et de la Major League Soccer, et Amazon a accepté l’année dernière de payer 1 milliard de dollars par an pour les droits des matchs de la NFL jeudi soir. L’accord de YouTube pour Sunday Ticket cimente le passage au streaming.

L’accord de YouTube pour Sunday Ticket est un moment décisif pour l’industrie des médias, qui penche vers le streaming depuis des années. Alors que certains téléspectateurs ont abandonné le câble pour des services comme Netflix, les matchs de football de la NFL ont gardé les fans de sport collés à la télévision traditionnelle. Ces jeux attirent une audience fiable, permettant à des réseaux comme Fox, NBC et ESPN de créer des programmations et de vendre de la publicité autour de la télévision incontournable.

La durée de l’accord n’a pas été divulguée, mais une personne connaissant l’accord a déclaré qu’il s’agissait d’un accord “à long terme” pour donner à Google le temps de constituer sa base d’abonnés. DirecTV a également accepté des accords à long terme et pluriannuels. Dans son annonce, YouTube et la NFL ont déclaré que l’accord était un “accord pluriannuel”.

YouTube tire l’essentiel de ses revenus de la publicité sur les vidéos téléchargées par les utilisateurs. L’inflation persistante et le ralentissement de l’économie ont incité les annonceurs à réduire leurs dépenses, entraînant une contraction des ventes publicitaires de YouTube de près de 2% au cours du dernier trimestre, a rapporté Alphabet, la société mère de Google, en octobre.

Les résultats décevants ont donné plus d’urgence à un plan d’un an pour que YouTube se développe par d’autres moyens. La société a déclaré en novembre qu’elle avait 80 millions d’abonnés payants pour sa musique et ses services premium sans publicité, contre 50 millions un an plus tôt.

L’accord culmine des années de spéculations de l’industrie sur qui décrocherait le package convoité de jeux qui a commencé en 2019 lorsque John Stankey, alors directeur de l’exploitation de l’ancien propriétaire de DirecTV, AT&T, a déclaré que la société était repenser son accord pour Sunday Ticket.

Il est devenu plus clair que le colis irait à une entreprise de technologie en juillet, lorsque Roger Goodell, le commissaire de la NFL, m’a dit dans une interview qu’un service de streaming serait “le meilleur pour les consommateurs”. Apple, Amazon et YouTube sont apparus comme les candidats les plus probables, et les trois sociétés se disputaient les droits.

Récemment, Apple – qui a longtemps été considéré comme le favori – a décidé d’abandonner sa poursuite. Au fur et à mesure que les négociations se prolongeaient, Apple est devenu sceptique quant à la valeur du forfait Sunday Ticket et a mis fin à des conversations sérieuses sur un accord potentiel, a déclaré une personne connaissant l’accord.

Apple s’est plutôt concentré sur la conclusion d’un accord pour parrainer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2023, qui, selon lui, rehaussera la visibilité de son service Apple Music.

Tripp Mickle reportage contribué.