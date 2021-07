YouTube applique de manière sélective ses politiques concernant la « désinformation » dans ce qui semble être une tentative de faire taire les créateurs de contenu qui s’opposent au penchant de la plate-forme pour la censure, a déclaré le commentateur politique Matt Orfalea à RT.

Orfalea parle d’expérience : la semaine dernière, il a reçu une « grève » et sa chaîne a été démonétisée pour avoir prétendument enfreint la politique de l’entreprise interdisant « organisations criminelles violentes ». La vidéo signalée était une fausse publicité satirique de Starbucks vieille de sept ans, qui faisait référence à la chaîne de café « boissons incroyablement chères pour les psychopathes ». YouTube a admis plus tard avoir agi « par erreur » et a abandonné la grève.

S’adressant à RT dimanche, le YouTuber a déclaré qu’il estimait avoir été intentionnellement ciblé par la société en raison d’une vidéo antérieure qu’il avait réalisée dans laquelle il critiquait les tentatives de la plate-forme de censurer les discussions sur l’ivermectine, un médicament qui, selon certains experts médicaux, pourrait être efficace. contre le Covid-19. Orfalea a souligné qu’il était déroutant de savoir pourquoi une vidéo d’il y a près de 10 ans apparaîtrait soudainement sur le radar de YouTube.

«Pourquoi ont-ils signalé cela? Une vidéo d’il y a sept ans ? Eh bien, cela me dit que parce que j’ai eu la récente expérience malheureuse de YouTube m’interdisant pour une vidéo couvrant la censure de YouTube – cela a dit à l’IA ou autre de continuer à creuser et de trouver plus de choses », il a dit.

Il a toutefois reconnu qu’il n’était pas clair si la décision avait été prise par les employés de YouTube ou par l’algorithme de l’entreprise.

Orfalea a exprimé une perplexité similaire quant à la façon dont les vidéos de CNN, NBC et CBS qui contiennent des informations obsolètes et vraisemblablement inexactes sur le coronavirus sont toujours autorisées à rester sur le site vidéo.

«Ce truc existe toujours. Alors pourquoi replongez-vous dans mon histoire et essayez de déformer les choses de manière si absurde que vous m’accusez d’être impliqué dans une organisation criminelle violente ? » a-t-il demandé sur les curieuses priorités de filtrage de contenu de YouTube. Orfalea a déclaré qu’il comprenait « l’intention » des politiques anti-désinformation, mais que fonder de telles mesures sur ce qu’une autorité prédéterminée et apparemment infaillible considère comme « vrai » est une erreur logique puisque « les autorités n’ont pas toujours raison ».





Il a noté que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a été déclarée par YouTube comme une autorité incontestable sur la crise sanitaire, a « s’est trompé » sur le Covid-19. Par exemple, les critiques de l’organisation ont souligné que l’OMS avait initialement déconseillé au grand public de porter des masques, invoquant un manque de preuves solides pour de telles mesures, pour ensuite revenir sur ses orientations.

En conséquence, a poursuivi Orfalea, ce que YouTube finit par faire est d’interdire un dialogue public parfaitement raisonnable sur des questions importantes.

Les choses que YouTube a amené son algorithme à rechercher, en tant que matériel de mauvaise qualité, en tant que matériel dangereux pour lequel nous devons interdire aux gens, ne sont que du discours normal.

Il a souligné qu’il semblait excessif de censurer les discussions sur l’ivermectine, par exemple, étant donné que des professionnels de la santé ont témoigné sur ses avantages potentiels devant le Sénat américain.

Ironiquement, YouTube aurait maintenant supprimé une vidéo dans laquelle Orfalea expliquait comment un autre créateur de contenu « exposé » les activités de censure de la plateforme.

« YT n’arrêtera pas de baiser avec moi. YT vient de supprimer ma vidéo montrant à quel point l’interdiction de @AlisonMorrowTV par YT était insensée ! Ils l’ont bannie pour avoir montré comment les clips de NBC et CNN sont coupables de désinformation médicale ! Ils n’ont pas interdit NBC et CNN. Ils l’ont bannie ! Maintenant, la preuve est ENCORE supprimée de YT », il tweeté.

En effet, il semble que la saga de censure d’Orfalea avec YouTube ne fasse que commencer. Orfalea dit que sa chaîne est toujours démonétisée, malgré l’affirmation de la société selon laquelle elle lui avait réactivé la capacité de collecter des revenus publicitaires à partir de son contenu.

