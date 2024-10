YouTube bloque Nirvana, Green Day, Adele et bien d’autres au milieu d’un conflit de licence aux États-Unis

Les mélomanes traversent actuellement une période mouvementée en ligne. Non seulement Spotify subit une panne dimanche (bien que ça a été vite réglé), YouTube a également soudainement cessé de diffuser de nombreux titres populaires. Malheureusement, il semble que ce problème ne sera pas résolu aussi facilement.

Les utilisateurs de YouTube aux États-Unis ont eu une mauvaise surprise ce week-end, la plateforme de streaming vidéo bloquant soudainement une partie importante de la musique. De nombreuses vidéos sont désormais indisponibles, remplacées par un écran noir et des notifications sombres là où elles étaient auparavant facilement accessibles.

« Cette vidéo contient du contenu de SESAC », lit-on dans l’annonce de YouTube. « Il n’est pas disponible dans votre pays. »

SÉSAC est une organisation de licences musicales qui gère les droits d’exécution et les redevances de milliers d’artistes. Bien qu’initialement fondée sous le nom de Société des auteurs et compositeurs européens de la scène, la SESAC s’est depuis diversifiée pour représenter de nombreux artistes non européens.





Malheureusement, l’accord de licence entre YouTube et SESAC touche à sa fin et les deux ont eu du mal à se mettre d’accord sur un nouvel accord. Sans accord, YouTube ne pourra plus héberger les chansons couvertes par SESAC.

« Ces derniers mois, nos équipes ont travaillé dur pour renouveler notre accord avec SESAC », a écrit le compte officiel TeamYouTube. « Malheureusement, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas encore réussi à parvenir à un accord sur les termes d’un nouvel accord. Pour cette raison, nous devons bloquer certains contenus musicaux sur YouTube aux États-Unis. »

Un porte-parole de YouTube a fait écho à cela dans une déclaration à Mashable.

« Nous avons mené des négociations de bonne foi avec la SESAC pour renouveler notre accord existant », a déclaré le porte-parole. « Malheureusement, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas pu parvenir à un accord équitable avant son expiration. Nous prenons le droit d’auteur très au sérieux et, par conséquent, le contenu représenté par SESAC n’est plus disponible sur YouTube aux États-Unis. Nous sommes en conversation active avec SESAC et nous espérons parvenir à un nouvel accord le plus rapidement possible. »

Vitesse de la lumière écrasable

Une grande variété de musiques a été impactée par le blocage, de « Rolling in the Deep » d’Adèle « Problème » d’Ariana Grande avec Iggy Azaleaet « American Idiot » de Green Day sur des morceaux emblématiques tels que « Perdre ma religion » de REM « Ça sent l’esprit adolescent » par Nirvanaet « Frappez à la porte du paradis » de Bob Dylan.

Les vidéos officielles ne sont pas non plus les seules concernées. Toutes les vidéos utilisant l’audio sous licence SESAC ne sont plus accessibles, supprimant Vidéoclips édités par des fans aux côtés de ceux des artistes eux-mêmes. Les couvertures sont également bloquées, vous ne pourrez donc même pas en profiter L’interprétation de KIDZ BOP de « Réveillez-moi fin septembre. »

On ne sait pas quand ce problème pourrait être résolu. TeamYouTube a déclaré que même si les discussions avec SESAC sont en cours, ils « Je n’ai pas encore de dates exactes pour les futures mises à jour. » Cependant, une source parlant à Variété a affirmé que l’accord entre YouTube et SESAC n’expirait pas avant la semaine prochaine, spéculant que le retrait anticipé pourrait être une tactique de négociation.

Si tel est le cas, cela ne leur rapportera aucune bonne volonté. De nombreux utilisateurs de YouTube ont exprimé leur colère d’être soudainement coupés de leurs clips vidéo, certains menaçant à Annuler leurs abonnements YouTube Premium.

Mashable a contacté SESAC pour commentaires.

TikTok a rencontré un problème de licence musicale similaire avec Universal Music Group (UMG) plus tôt cette année. UMG a retiré son catalogue de la plateforme après l’expiration de leur partenariat, ce qui a paralysé l’économie du son de TikTok, car d’innombrables vidéos ont été mises en sourdine. Les deux sont finalement parvenus à un accord en mai, renvoyant la musique des clients d’UMG vers TikTok, mais ces derniers mois ont certainement été étranges sur l’application de partage de vidéos.

Jusqu’à ce que YouTube et SESAC parviennent également à un accord, le paysage musical du premier sera très différent.

MISE À JOUR : 1 octobre 2024, 9 h 24 AEST Cet article a été mis à jour avec une déclaration de YouTube.

MISE À JOUR : 1 octobre 2024, 15 h 23 AEST Dans une nouvelle déclaration à Mashable, un porte-parole de YouTube a déclaré qu’ils étaient désormais parvenus à un accord avec SESAC. « Nous sommes heureux que SESAC ait reconsidéré notre offre », a déclaré le porte-parole. « Nous avons conclu un accord et le contenu reviendra sous peu. Nous apprécions la patience de chacun pendant cette période. »