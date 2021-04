Vendredi, quatre vidéos de la principale chaîne de langue anglaise de RT ont été rendues inaccessibles aux téléspectateurs pour ce que YouTube a qualifié de violation de sa politique sur «Désinformation médicale» et « Spam, pratiques trompeuses et escroqueries. »

Dans sa lettre de notification, la plate-forme n’a pas précisé quel contenu exact de ces clips allait à l’encontre de ses réglementations. RT s’est adressé à YouTube pour obtenir des éclaircissements, mais n’a pas encore obtenu de réponse.

Selon les règles de YouTube, le blocage de quatre clips sur une chaîne équivaut à un « frapper. » En guise de sanction, la chaîne anglaise de RT se verra interdire d’organiser des émissions en direct pendant les sept prochains jours.

Aucun des clips de la liste noire n’a été récemment mis en ligne, ils sont restés sur la chaîne de RT pendant des semaines, voire des mois, recueillant de nombreuses vues et appréciations du public.

L’un d’eux était un entretien avec le célèbre virologue russe et expert de l’Organisation mondiale de la santé sur la grippe Dmitry Lvov, qui s’est fait un nom en recherchant les virus les plus dangereux de l’ex-Union soviétique et à l’étranger. Dans le clip de début mars, Lvov a parlé au journaliste de RT, Anton Krasovsky, des dangers et des origines possibles de la pandémie actuelle de coronavirus.

Une autre vidéo bloquée était un épisode du Wayne Dupree Show, animé par le journaliste noir américain du même nom. Il était dédié à l’inauguration en janvier du président américain Joe Biden, au cours de laquelle Biden a appelé ses partisans à sauter l’événement en raison de l’épidémie de Covid-19.

Les deux autres clips étaient des émissions de nouvelles de rassemblements contre les restrictions de coronavirus à Londres et à Birmingham sans commentaire.

Pendant ce temps, le chef de RT en Allemagne, Dinara Toktosunova, a confirmé que RT DE avait également obtenu une grève sur YouTube. En tant que deuxième grève pour la page, elle entraîne une pénalité plus sévère. Selon Toktosunova, la chaîne allemande ne pourra plus mettre en ligne de vidéos ni diffuser des émissions en direct pendant deux semaines.

Les règles de la plateforme stipulent que « Trois avertissements au cours de la même période de 90 jours entraîneront la suppression définitive de votre chaîne de YouTube. »

La dernière action contre RT fait suite à un autre épisode de répression des médias sociaux sur le média.

À la fin du mois de mars, la chaîne RT Arabic sur YouTube, qui est l’une des sources d’information les plus populaires dans cette langue, a été entièrement bloquée en raison de plaintes pour violation de droits d’auteur d’une société basée aux États-Unis. Cependant, ses opérations ont rapidement repris après le déblocage du service extrêmement populaire quelques heures plus tard. YouTube a affirmé que l’interdiction était « involontaire. »

