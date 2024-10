YouTube bénéficie de contrôles de vitesse de lecture plus précis et d’une minuterie de mise en veille

YouTube reçoit un tas de nouvelles fonctionnalités petites mais pratiques comme la possibilité d’ajuster plus précisément votre vitesse de lecture, de nouveaux outils pour collaborer sur des listes de lecture, une minuterie de mise en veille, et bien plus encore. Pour moi, qui ai écrit à plusieurs reprises sur les vitesses de lecture vidéo, les nouvelles commandes de vitesse de YouTube sont définitivement le point culminant.

Avec les commandes mises à jour, vous pouvez sélectionner les vitesses de lecture par incréments de 0,05 au lieu de 0,25, ce qui vous offre beaucoup plus d’options pour déterminer exactement la vitesse ou la lenteur avec laquelle vous souhaitez regarder une vidéo. La vitesse de lecture est toujours limitée à 2x – peut-être qu’un jour elle sera augmentée plus haut que cela.

Et si vous aimez regarder des vidéos sur votre téléphone avant de vous coucher, la nouvelle minuterie de mise en veille de YouTube, qui peut mettre les vidéos en pause après un certain temps, pourrait s’avérer utile. Vous pourrez régler la minuterie de mise en veille sur un large éventail d’options entre 10 minutes et une heure, et vous pourrez également régler la minuterie pour arrêter la lecture lorsque vous atteignez la fin d’une vidéo. YouTube a initialement testé la minuterie de mise en veille à titre expérimental pour les abonnés Premium cette année, mais elle sera désormais disponible pour tous les utilisateurs sur mobile.