YouTube apporte la télévision et les films à la plate-forme avec des chaînes aux heures de grande écoute

YouTube apporte des chaînes payantes (c’est-à-dire des services) directement sur sa plate-forme à partir de cette semaine et l’appelle Chaînes aux heures de grande écoute. Avec cela, au lieu d’aller d’une application à l’autre pour tout votre contenu, l’espoir est que vous puissiez rester sur YouTube et regarder tous les films et émissions de télévision que vous voulez directement à partir de là.

Au lancement, Primetime Channels prend en charge des services tels que SHOWTIME, STARZ, Paramount +, AMC + et ViX + pour n’en nommer que quelques-uns, et d’autres, dont NBA League Pass, seront bientôt disponibles. Les utilisateurs peuvent s’inscrire à ces services directement via YouTube, et une fois inscrits, le contenu de vos chaînes Primetime apparaîtra dans votre expérience YouTube globale. Tout devrait être bien intégré.

Pour voir ce qui est disponible, vous pouvez vous diriger vers le nouveau centre de films et de télévision sur Youtube. YouTube indique qu’il s’agit d’une première version, disponible uniquement aux États-Unis pour le moment.

Plutôt cool, non ?

// Youtube