YouTube annule l’interdiction de remettre en question les élections américaines de 2020

La plate-forme vidéo a admis que sa politique pouvait restreindre le discours politique sans empêcher les dommages réels

La plate-forme vidéo YouTube a annulé son interdiction controversée de remettre en question la validité des résultats des élections américaines de 2020 et d’autres, reconnaissant dans un article de blog vendredi que la politique pourrait faire taire les discours politiques légitimes.

À compter de maintenant, la plate-forme a déclaré: «contenu qui avance de fausses allégations selon lesquelles des fraudes, des erreurs ou des problèmes généralisés se sont produits lors des élections présidentielles américaines de 2020 et d’autres années passées” ne sera plus supprimé.

Citant « le paysage changé d’aujourd’hui», la filiale d’Alphabet a expliqué que «dans l’environnement actuel, nous constatons que si la suppression de ce contenu limite certaines informations erronées, cela pourrait également avoir pour effet involontaire de réduire le discours politique sans réduire de manière significative le risque de violence ou d’autres dommages réels.”

YouTube a expliqué que ses politiques visaient deux objectifs – « protéger notre communauté et fournir un lieu de discussion et de débat ouverts» – et que ces objectifs n’étaient pas toujours alignés, admettant qu’un débat ouvert était «au cœur d’une société démocratique qui fonctionne.”

Alors que la politique abandonnée était censée couvrir toutes les élections américaines passées, YouTube avait semblé concentrer sa censure sur le contenu remettant en question les résultats de 2020, ignorant ou même promouvant le contenu suggérant que le résultat de 2016 était le résultat d’une ingérence russe, surtout s’il provenait de médias établis. .

La plateforme a reconnu supprimer «des dizaines de milliers» de vidéos en raison de l’interdiction désormais abrogée de discuter de la fraude électorale. Cependant, le billet de blog n’indiquait pas si l’une de ces vidéos serait restaurée ou réévaluée. Alors que YouTube offre aux utilisateurs dont le contenu a été supprimé une chance de faire appel de la décision, les critiques affirment que le processus n’est que pour le spectacle et aboutit rarement, voire jamais, à la réintégration du contenu.

La plateforme a également rappelé aux utilisateurs que le reste de son «désinformation électoraleLes politiques s’appliquaient toujours, ce qui signifie que les utilisateurs ne pouvaient pas publier de contenu conçu pour induire les électeurs en erreur sur le moment, le lieu et la manière de voter ou tout ce qui pourrait décourager quelqu’un de voter ou encourager quelqu’un à interférer avec les élections.

La liberté d’expression est devenue un problème critique lors des élections de 2024, avec à la fois le favori républicain Donald Trump et le principal challenger républicain Ron DeSantis, ainsi que le candidat démocrate Robert F. Kennedy Jr., promettant d’assumer les pouvoirs de censure étendus de Big Tech.