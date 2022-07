YouTube annonce la censure de l’avortement

L’avortement a été ajouté aux sujets que YouTube surveillera sous sa bannière de “désinformation”

Le service vidéo YouTube, propriété de Google, a annoncé jeudi qu’il avait ajouté l’avortement à la liste des sujets de santé et médicaux soumis à son “désinformation” politique, après les vaccins et le lait maternisé. Vidéos contenant de fausses informations sur les méthodes d’avortement déclarées sûres par les autorités, ainsi que celles faisant la promotion “alternative” méthodes, seront supprimés dans le cadre du changement de politique.

“À partir d’aujourd’hui et au cours des prochaines semaines, nous supprimerons le contenu qui fournit des instructions sur les méthodes d’avortement à risque ou qui fait la promotion de fausses allégations sur la sécurité de l’avortement dans le cadre de nos politiques de désinformation médicale”, la société a annoncé via Twitter.

Règles de YouTube en matière de santé et de médecine “se fier aux directives publiées par les autorités sanitaires” et prioriser “connecter les gens au contenu de sources faisant autorité sur des sujets de santé”, a déclaré la société.

À l’avenir, les vidéos et les résultats de recherche traitant du sujet de l’avortement seront marqués avec “un panneau d’information qui fournit aux téléspectateurs le contexte et les informations des autorités sanitaires locales et mondiales.”

3/ Nous lançons également un panneau d’information qui fournit aux téléspectateurs le contexte et les informations des autorités sanitaires locales et mondiales sous les vidéos liées à l’avortement et au-dessus des résultats de recherche pertinents. pic.twitter.com/dGzEn4bIb8 – YouTubeInsider (@YouTubeInsider) 21 juillet 2022

“Un avortement est une procédure pour mettre fin à une grossesse”, dit le texte sur le panneau dans la capture d’écran partagée par YouTube, en utilisant une définition de la National Library of Medicine. «Il utilise la médecine ou la chirurgie pour retirer l’embryon ou le fœtus et le placenta de l’utérus. La procédure est effectuée par un professionnel de la santé agréé.

Le panneau comprend également un lien pour les personnes qui souhaitent “apprendre encore plus” et instructions pour “Consultez votre autorité médicale locale pour obtenir des conseils.”

Lire la suite La Maison Blanche crée un groupe de travail sur les “abus en ligne”

YouTube a déjà utilisé sa politique de désinformation pour interdire “contenu qui contredit les autorités sanitaires locales ou les directives de l’OMS” sur la sécurité des vaccins – principalement en relation avec la pandémie de Covid-19. Plus tôt cette année, ils ont ajouté la promotion de “des préparations alternatives pour nourrissons à la place du lait maternel ou du lait maternisé commercial” à la liste, au milieu de pénuries généralisées aux États-Unis.

Jeudi, la politique a été mise à jour pour englober “la promotion des méthodes alternatives d’avortement” au lieu de “méthodes d’avortement chimiques et chirurgicales jugées sûres par les autorités sanitaires.”

L’annonce de YouTube intervient près d’un mois après que la Cour suprême des États-Unis a annulé la décision Roe v. Wade de 1973, qui avait défini l’avortement comme faisant partie du droit à la vie privée protégé par la Constitution. La légalité de la procédure appartient désormais à chaque État américain. Alors qu’un certain nombre d’États à majorité républicaine ont déjà interdit la procédure, les démocrates ont proposé d’adopter une loi fédérale qui la rendrait légale partout.