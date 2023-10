YouTube ajoute un volume stable mais déclare que le bloqueur de publicités doit disparaître

Après un déploiement plus généralisé cette semaine de sa tirade contre les bloqueurs de publicitésYouTube a commencé son déploiement des dizaines de nouvelles fonctionnalités pour son application mobile mardi.

L’une des fonctionnalités les plus remarquables est le volume stable, qui atténue les différences discordantes dans le volume d’un clip. Le volume stable est activé par défaut, mais les utilisateurs peuvent y accéder en utilisant l’icône d’engrenage dans l’application, en appuyant sur « Paramètres supplémentaires » et en l’activant ou en le désactivant.

La plateforme pourrait enfin mettre un terme à la périlleuse quête de la chanson qui vous vient à l’esprit. Dans Août, YouTube a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité de reconnaissance vocale qui permettrait à un utilisateur de fredonner, de chanter ou de jouer la mélodie d’une chanson dans l’application pour être identifié. Une variante de cette fonctionnalité est présente sur Google depuis au moins 2020mais il est désormais disponible sur YouTube dans le cadre de cette nouvelle mise à jour.

YouTube a également dévoilé de nouvelles vignettes d’aperçu plus grandes lors de la navigation sur l’application mobile, ainsi que la possibilité de verrouiller le lecteur vidéo pour éviter les pressions et les glissements accidentels. Il existe également une nouvelle fonctionnalité de gommage, dans laquelle les utilisateurs peuvent annuler un gommage en ramenant leur doigt là où il a commencé et en le relâchant lorsqu’ils ressentent une vibration. Plus esthétiquement, les boutons J’aime et Abonnez-vous ont désormais une animation scintillante lorsqu’ils sont enfoncés.

Le nouveau pop-up a commencé à apparaître sur la plateforme cette semaine, faisant honte aux utilisateurs qui utilisent un bloqueur de publicités. Capture d’écran: Gizmodo

Tout cela survient alors que YouTube sévit contre ceux qui utilisent des bloqueurs de publicités pour naviguer dans son paysage infernal de site Web. Les utilisateurs de YouTube ont remarqué qu’ils étaient accueillis sur le site par une petite fenêtre contextuelle coquine les informant qu’ils utilisaient un bloqueur de publicités. Pour l’instant, il semblerait que ce soit aussi simple que d’ignorer la notification en fermant le message, mais ce n’est probablement qu’une question de temps avant que cela ne devienne un obstacle permanent.

En mai dernier, les Redditors ont repéré YouTube en train de jouer avec forcer ses utilisateurs à désactiver leurs bloqueurs de publicités afin de regarder des vidéos, l’alternative étant un abonnement à YouTube Premium. En juin, YouTube a modifié son expérience pour désactiver la navigation vidéo pour les utilisateurs dotés d’un bloqueur de publicités après seulement trois vidéos. Pendant ce temps, YouTube n’a fait qu’afficher davantage de publicités sur son site Web dans une tentative fébrile d’encaisser, à commencer par Publicités incontournables de 30 secondes sur l’application TV de la plateforme.