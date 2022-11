YouTube ajoute ses courts métrages de type TikTok aux téléviseurs

Youtube met ses courts métrages — ses vidéos courtes, verticales et en boucle — sur l’écran le plus grand et le plus horizontal de votre vie : la télé.

YouTube, propriété de Google, qui a 2 milliards d’utilisateurs mensuels, est la plus grande source de vidéo en ligne au monde. Avec Shorts, le site vidéo massif de Google tente de rivaliser avec la sensation autour de TikTok, l’application de vidéo sociale abrégée appartenant à la société chinoise ByteDance. YouTube a lancé Shorts il y a plus de deux ans, en commençant par l’Inde, puis en l’élargissant aux États-Unis et à d’autres pays.

En apportant les courts métrages aux téléviseurs, YouTube brise le format vertical court des appareils mobiles, où ces types de clips sont tournés, publiés et le plus souvent regardés.

“Lorsque nous avons introduit ce nouveau format, nous avons optimisé l’expérience pour le créateur et le spectateur mobiles”, a déclaré Neal Mohan, directeur produit de YouTube, dans un message. Bien que l’introduction de Shorts sur les téléviseurs puisse sembler une “prochaine étape naturelle, une quantité incroyable de réflexion et de soin a été consacrée à la mise en place de cette expérience verticale et mobile sur grand écran”, a-t-il ajouté.

Lundi, Google a déclaré que pour regarder Shorts de cette façon, vous devrez utiliser l’application YouTube sur un téléviseur connecté à partir de 2019, une console de jeu ou un appareil de streaming. YouTube a même réalisé un didacticiel vidéo sur comment les courts métrages apparaissent sur les téléviseurs et comment utiliser votre télécommande pour les regarder et les aimer.