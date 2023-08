YouTube affichera un flux d’accueil vierge si votre historique de surveillance est désactivé

En ce moment, YouTube a quelques suggestions pour moi. Il pense que j’aimerais peut-être regarder une webcam en direct de Venise ou d’Italie, ou des extraits de l’adorable émission pour enfants Bluey, ou peut-être regarder quelqu’un tester toutes les saveurs de Gatorade. Mais à l’avenir, si vous choisissez de désactiver votre historique de lecture YouTube, aucune recommandation ne vous sera présentée.

Au lieu de cela, votre page d’accueil sera vide.

« À partir d’aujourd’hui, si vous avez désactivé l’historique des vidéos regardées sur YouTube et que vous n’avez pas d’historique des vidéos regardées, les fonctionnalités qui nécessitent l’historique des vidéos regardées pour fournir des recommandations vidéo seront désactivées, comme votre flux d’accueil YouTube », a déclaré un représentant de l’entreprise dans un communiqué. article de blog. « Cela signifie qu’à partir d’aujourd’hui, votre flux d’accueil peut être très différent : vous pourrez voir la barre de recherche et le menu du guide de gauche, sans flux de vidéos recommandées, vous permettant ainsi de rechercher plus facilement, de parcourir chaînes auxquelles vous êtes abonné et explorez les onglets de sujet à la place. »

YouTube indique que les changements seront déployés « lentement, au cours des prochains mois ». La société affirme que le changement devrait indiquer « plus clairement quelles fonctionnalités YouTube s’appuient sur l’historique des vidéos regardées pour fournir des recommandations vidéo et le rendre plus simple pour ceux d’entre vous qui préfèrent rechercher plutôt que parcourir les recommandations ».

Actuellement, YouTube propose une page pleine de vignettes et de liens vers des vidéos que vous voudrez peut-être regarder. Une fois le changement effectué, vous pouvez activer votre historique de surveillance à tout moment si vous le souhaitez. Il peut être modifié sur le Page des paramètres de mon activité Google. Mais certains utilisateurs peuvent préférez rechercher directement pour les vidéos plutôt que d’être influencés par les suggestions de YouTube, et pour éviter que leur historique de visionnage n’alimente les algorithmes de Google.