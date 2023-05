YouTube abandonnera les Stories le mois prochain

Les histoires YouTube cesseront d’exister à partir du 26 juin. Le support de publication temporaire est progressivement supprimé et toutes les histoires YouTube partagées le 26 juin expireront dans sept jours. Le message de la communauté qui l’accompagne suggère que YouTube supprime les histoires au profit des courts métrages YouTube et des messages de la communauté.







Démo YouTube Stories

YouTube pense que ses publications communautaires sont idéales pour partager des « mises à jour légères » et lancer des discussions entre abonnés, tandis que Shorts offre plus de trafic et d’abonnés que les histoires. YouTube Stories a été initialement introduit en 2017 sous le nom de Reels avant son changement de nom en Stories un an plus tard.

