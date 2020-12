Internet est un endroit sauvage et sauvage et YouTube vient d’en avoir le goût.

Alors que 2020 touche presque à sa fin, le pseudo Twitter officiel de YouTube a récemment demandé aux internautes de nommer les vidéos qui les ont maintenus accrochés à la plate-forme de partage de vidéos cette année.

« Nous voulons savoir: cette année, quelles vidéos avez-vous regardées en boucle? #ThisIsHow », a tweeté YouTube.

Le tweet a suscité une gamme de réponses de Twitterati. M. Beast, Metallica, Justin Bieber, BTS, des vidéos de tutoriel, vous le nommez et les bingers les ont mentionnés sous le tweet de YouTube.

Une réponse, cependant, s’est démarquée des autres lorsqu’un utilisateur de Twitter a partagé l’URL d’un chiot mignon faisant des choses mignonnes. Et soyons honnêtes, Internet est de toute façon tout au sujet de ces jolies vidéos de chiots.

La vignette de la vidéo montrait également un chiot mignon, ce qui rendait irrésistible même pour YouTube de ne pas cliquer dessus.

Mais.

Ce n’était pas une vidéo de chiot mignon. Il n’y a jamais eu de vidéo de chiot mignon. C’était un appât. En cliquant sur le lien en a redirigé un vers YouTube, où Rick Astley a salué tout le monde avec le clip de « Never Gonna Give You Up ».

Oui, YouTube vient de se faire rouler.

Acceptant leur défaite, YouTube a répondu gracieusement à la « recommandation » de l’utilisateur de Twitter.

Nouveau dans le meme? Rickroll est un appât Internet séculaire qui implique qu’une personne Internet vous fournisse une URL vidéo du sujet supposé pertinent, sauf que ce n’est pas le cas. Le lien vous redirige vers le clip vidéo du single de 1987 du chanteur anglais Rick Astley « Never Gonna Give You Up ».

Une fois que vous Clique sur le lien, vous avez, en fait, été enroulé. C’est un mème qui ne vieillit jamais. Essayez-le et regardez le monde brûler.

YouTube a été détruit par sa propre création et les gens ont trouvé leur nouveau super-héros Internet.

Plus tôt, YouTube a annoncé sa rupture avec la vidéo habituelle Rewind, un récapitulatif annuel, pour 2020. « Cela ne semble pas bien », a déclaré YouTube dans son communiqué.

«Depuis 2010, nous avons terminé l’année avec Rewind: un retour sur les créateurs, les vidéos et les tendances les plus marquants de l’année. Que vous l’aimiez – ou que vous vous souveniez seulement de 2018 – Rewind a toujours été conçu pour vous célébrer.»

« Mais 2020 a été différent. Et il ne semble pas juste de continuer comme si ce n’était pas le cas. Donc, nous prenons une pause de Rewind cette année. Nous savons qu’une grande partie du bien qui s’est passé en 2020 a été créé par vous tous. Vous avez trouvé des moyens d’élever les gens, de les aider à faire face et de les faire rire. Vous avez vraiment amélioré cette année. «