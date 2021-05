Youth Spirit se précipite pour gagner Chester Vase | Actualités des courses

Le Youth Spirit d’Andrew Balding a émergé comme un prétendant au Derby en provoquant un léger bouleversement avec une victoire nette dans le Chester Vase.

Le vainqueur du Blue Riband Trial Wirko était le favori 6-4 pour consolider ses revendications Epsom pour Charlie Appleby, tandis que Law Of The Sea – déjà double vainqueur cette année – portait également les couleurs Godolphin pour John et Thady Gosden.

Aidan O’Brien, qui avait sellé sept des neuf derniers gagnants du concours du groupe trois, était représenté par Craven Stakes sixième Sandhurst – mais c’est Youth Spirit (15-2) qui a volé la vedette.

Wirko a coupé une grande partie de la course sous William Buick, mais était une force dépensée avant le virage à domicile, stade auquel Fancy Man semblait le vainqueur le plus probable lors du balayage vers l’avant.

Cependant, alors que ses efforts ont finalement été de courte durée, Youth Spirit – quatrième des Feilden Stakes à Newmarket il y a trois semaines – a terminé avec enthousiasme sous Tom Marquand pour l’emporter sur une longueur et trois quarts.

Sandhurst a été l’un des premiers à sortir de la bride, mais a bien encaissé pour battre Fancy Man à la deuxième place.

Les bookmakers ont donné 25-1 à propos de la chance de Youth Spirit dans la première Classique, et Marquand – arborant les couleurs du finaliste du Derby de l’année dernière, Khalifa Sat – a déclaré: « Pour être honnête, il était un peu derrière la bride, c’était ma première fois à monter lui et on aurait dit qu’il l’avait fait pendant neuf stades à Newmarket.

« Cela doit être juste son style de course parce que quand je me suis assis en lui et lui ai donné une bonne pression pour les trois, il était tout là pour moi.

« La seule question à laquelle il devait répondre était le voyage, mais il faut dire qu’il a très bien atteint la ligne d’arrivée. C’était une course boueuse, mais il restera également dans une course honnête.

« Chester est un vieil endroit drôle et si vous sortez de votre course, votre course peut être terminée, mais j’ai suivi William et je savais qu’il me prendrait dans les tripes de la course. Il était vraiment dur, a sorti la tête et était là pour moi. »

Il a ajouté: « C’est génial pour Ahmad Al Shaikh d’en avoir un autre pour le Derby parce que l’année dernière c’était une histoire juste avec Khalifa Sat terminant deuxième. J’espère qu’ils pourront faire mieux.

« Khalifa Sat m’a surpris dans le Derby car il avait l’air plutôt du type restant, alors que ce garçon est l’inverse – 12 stades, c’est aussi loin qu’il le voudra. »

Balding était représenté par sa femme, Anna Lisa, qui a déclaré: «Andrew a toujours beaucoup pensé à lui et a montré aujourd’hui ce que nous voulions savoir.

«Je suis sûr que le propriétaire attendra avec impatience un coureur dans le Derby, donc je serais étonné qu’il ne se présente pas à Epsom.

« Quelqu’un m’a fait savoir l’autre jour que cela fait 50 ans que Mill Reef a remporté le Derby pour Kingsclere, ce qui est fantastique, mais ce sera un peu plus calme cette année.

« Quand Tom l’a rencontré, il a dit » un Camelot ici sur un sol mou, il va adorer « et il avait raison. Il était un prix énorme, je ne pouvais pas le croire.

« Le record d’Andrew dans le Derby n’est pas génial, mais il a terminé deuxième et quatrième l’an dernier. »