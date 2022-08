Yousuf Karsh : photographie de Churchill volée au Château Laurier il y a 8 mois

La photographie de Sir Winston Churchill prise à l’hôtel Château Laurier d’Ottawa a été volée il y a environ huit mois et remplacée par une copie, ont déclaré mardi des responsables de l’hôtel.

Le portrait emblématique du photographe canadien Yousuf Karsh est l’une des photographies les plus reproduites du XXe siècle. Les responsables de l’hôtel ont découvert au cours du week-end qu’il avait été pris et remplacé par une copie.

Mardi, les responsables de l’hôtel ont déclaré avoir établi que la photographie avait été volée fin 2021 ou début 2022, il y a environ huit mois.

“Grâce au public, nous avons établi un calendrier entre le 25 décembre 2021 et le 6 janvier 2022”, a déclaré un porte-parole de l’hôtel.

Depuis que la nouvelle du vol a éclaté lundi, l’hôtel a reçu des photos du public de la zone où le portrait était accroché et les a analysées pour déterminer si elles comprenaient l’original ou la copie.

La police d’Ottawa enquête également sur le vol.

La photo a été prise en décembre 1941 et est le portrait le plus connu de Karsh. Il reste sur le billet britannique de cinq livres et a orné des timbres et des couvertures de magazines.

Il est connu pour l’expression et la posture résolues de Churchill, que beaucoup considéraient comme le reflet des sentiments de guerre en Grande-Bretagne à l’époque, prenant position contre la menace envahissante du nazisme.

Karsh est célèbre pour lui avoir pris le cigare de Churchill juste avant la séance photo sur la Colline du Parlement, ce qui a amené le premier ministre à se renfrogner devant la caméra.



Une photo pourrait rapporter six chiffres aux enchères (expert)

Plus tôt mardi, avant que la date du vol ne soit établie, un expert en récupération d’art a déclaré que celui qui aurait volé la photographie essaierait probablement de la vendre rapidement, ajoutant que la photo pourrait rapporter six chiffres aux enchères.

Christopher Marinello, fondateur et PDG d’Art Recovery International et l’un des meilleurs experts mondiaux en matière de récupération d’œuvres d’art volées, a déclaré que le voleur ou les voleurs tenteront probablement de vendre la photographie par le biais d’une maison de vente aux enchères qui ne fait pas preuve de diligence raisonnable. sa provenance.

« Le voleur savait ce qu’il faisait. Ce n’était pas un coup de tête « Laissez-moi décrocher ça par un invité », a déclaré Marinello à l’émission Ottawa at Work with Graham Richardson de Newstalk 580 CFRA. “Quelqu’un a dû gérer cela de manière préméditée.

“La personne qui a volé ceci n’est pas un amateur d’art, ce n’est pas un amateur de photographie”, a-t-il ajouté. “Ils recherchent de l’argent et ils essaieront de le vendre pour obtenir cet argent.”



La veuve de Karsh “stupéfaite, choquée”

Jerry Fielder, le directeur du domaine de Karsh, a déclaré que l’hôtel l’avait appelé pendant le week-end et lui avait dit qu’ils avaient des raisons de croire qu’il y avait une copie photo sur le mur qui avait remplacé l’original.

Fielder leur a demandé de lui envoyer une photo de la signature sur le portrait, qu’il a immédiatement vu être un faux.

“Je pouvais dire que quelqu’un avait essayé de falsifier la signature, et je connais très bien sa signature. Cela a confirmé que ce n’était pas l’original.

Karsh a embauché Fielder en 1979 comme assistant photographique, et ils ont travaillé ensemble au studio de Karsh au Château Laruier pendant 14 ans.

Après cela, Fielder est devenu son conservateur, puis le directeur de son domaine après sa mort en 2002.

Fielder et ses collègues du domaine Karsh ont tous réagi avec incrédulité, a-t-il déclaré.

« Je ne pouvais tout simplement pas croire que cela avait été fait. Il est là depuis environ 25 ans et je n’aurais jamais imaginé que cela arriverait », a-t-il déclaré.

La veuve de Karsh, Estrellita, est également “stupéfaite, choquée, étonnée et, comme nous tous, attristée par le fait qu’elle ait été prise”, a déclaré Fielder.

Cette impression particulière de la photographie est spéciale, a-t-il dit.

Karsh a réalisé des tirages à partir du négatif au fil des ans, mais le Château Laurier, où il a vécu pendant près de deux décennies et où il a eu son atelier de 1972 à 1992, tenait une place chère dans son cœur. Lorsque les Karhs ont déménagé en 1998, Karsh a donné une petite collection à mettre dans la salle de lecture de l’hôtel.

“Son association avec l’hôtel était très profonde et très chaleureuse”, a déclaré Fielder. “C’était une impression très spéciale pour lui, et c’était une très belle impression. Cela a donc une signification très particulière.

Fielder a déclaré qu’il ne pouvait pas déterminer la valeur monétaire du portrait, le qualifiant seulement de “très précieux”. Mais Marinello a déclaré que cela pourrait valoir plus de 100 000 $.

“Je pense que le voleur savait exactement ce qu’il cherchait et essaiera de le monétiser très rapidement”, a déclaré Marinello.

De nombreuses maisons de vente aux enchères ne font pas preuve de diligence raisonnable sur la façon dont les pièces sont obtenues, se contentant de percevoir les commissions de l’acheteur et du vendeur, a déclaré Marinello.

“Malheureusement, il existe un marché pour ce genre de choses”, a-t-il déclaré. «Ils essaieront diverses maisons de vente aux enchères et espèrent en trouver une qui ne fait pas suffisamment de diligence raisonnable. Et malheureusement, tout est fini.

Alors que la nouvelle du vol se répand au Royaume-Uni et au-delà, Fielder espère qu’avec la publicité autour du vol, de nouvelles informations seront révélées.

“J’espère que quelqu’un a vu quelque chose,” dit-il. “J’espère qu’avec toute la publicité qui a été générée, cela pourra être récupéré d’une manière ou d’une autre et que la ou les personnes pourront être tenues pour responsables.”