Youssoufa Moukoko est devenu le plus jeune joueur à marquer un but en Bundesliga. À l’âge de 16 ans et 28 jours, l’attaquant du Borussia Dortmund a ouvert son compte dans l’élite allemande lors d’un match à l’Union Berlin.

Après 141 buts en seulement 88 matches pour les équipes des moins de 17 ans et des moins de 19 ans du Borussia Dortmund, Moukoko a marqué lors de son sixième match de Bundesliga pour la première équipe du BVB moins d’un mois après son 16e anniversaire.

L’attaquant d’origine camerounaise a tiré sur le gardien de l’Union Berlin Andreas Luthe à l’heure de la défaite 2-1 de Dortmund à l’Alte Forsterei à Berlin alors que le BVB continuait de perdre du terrain sur les meilleures équipes de Bundesliga.

Moukoko a battu le record établi par le jeune Bayer Leverkusen Florian Wirtz plus tôt cette année. Le milieu de terrain a marqué lors de la défaite 4-2 du Bayer contre le Bayern Munich à l’âge de 17 ans et 34 jours en juin.

L’international allemand de la jeunesse a battu plusieurs records depuis ses débuts avec le Borussia Dortmund lors d’un match au Hertha Berlin en novembre 2020.

Il est le plus jeune joueur à avoir participé à un match de Ligue des champions ainsi que le plus jeune à jouer et à commencer un match de Bundesliga.

Youssoufa Moukoko de Dortmund célèbre après être devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga. Getty Images

Salué comme le « plus grand talent du monde en ce moment » par ses coéquipiers du Borussia Dortmund, Moukoko et son équipe traversent cependant des mois difficiles alors qu’ils espèrent assurer un retour en Ligue des champions lors de la saison 2021-2022.

Après 13 jours de match et cinq défaites, ils ont perdu le contact face aux trois premiers de la Bundesliga et doivent affronter le VfL Wolfsburg, l’Union Berlin et le Borussia Monchengladbach pour la quatrième place en Ligue des champions en Bundesliga.

Dortmund s’est séparé de l’entraîneur Lucien Favre plus tôt cette semaine, mais le manager intérimaire Edin Terzic n’a pas encore montré qu’il pouvait apporter un nouvel esprit au club.