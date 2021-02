Youssoufa Moukoko ajouté à FM21 et doté d’un potentiel incroyable dans Winter Update

Football Manager 2021 vient de gagner un tout nouveau prodige, l’attaquant du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko maintenant ajouté à la base de données du jeu de simulation de football populaire.

FM21 est initialement sorti le 24 novembre 2020 pour PC, Mac et mobile. Historiquement, Sports Interactive publie sa mise à jour hivernale en février de chaque année pour chaque édition annuelle du jeu, qui comprend tous les transferts de mises à jour du monde entier à partir de la fenêtre de transfert de janvier et parfois, quelques mises à jour du gameplay.

Ainsi, dans la mise à jour hivernale de Football Manager 2021, vous pouvez vous attendre à ce que des joueurs transférés comme Martin Odegaard, Sebastian Haller, Moussa Dembele, Ozan Kaban, Ben Davies, Dominik Szoboszlai, Morgan Sanson et Luka Jovic figurent tous pour leurs nouveaux clubs lors de l’hiver mis à jour. Base de données FM21.

Il est assez rare que des joueurs soient ajoutés à un match de Football Manager dans le cadre d’une mise à jour hivernale, mais l’une des raisons pour lesquelles des joueurs pourraient être ajoutés à ce stade est due à leur âge, ce qui est exactement ce qui s’est passé avec le jeune Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. .

Le jeune attaquant s’est bâti une réputation comme l’un des meilleurs jeunes talents du moment, marquant 141 buts en 88 matchs pour les équipes de jeunes du Borussia Dortmund. Le jeune a battu le record du plus jeune joueur à avoir participé à la Bundesliga et est devenu le plus jeune buteur de Bundesliga avec un but contre l’Union Berlin en janvier.

Mais le prodige frappant n’avait que 15 ans lorsque FM21 est sorti, et en raison des règles de la Bundesliga qui stipulent que seuls les joueurs âgés de 16 ans et plus peuvent apparaître dans les matches de championnat, le jeune n’a pas été ajouté au jeu lors de sa sortie.

Cependant, avec Moukoko maintenant 16 ans et ayant disputé 12 matches de Bundesliga pour Dortmund, marquant deux fois, depuis novembre, le jeune a été ajouté à FM21 dans le cadre de la mise à jour hivernale. Mais vous ne pourrez pas enregistrer le joueur avant la deuxième fenêtre d’inscription de la Bundesliga!