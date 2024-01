Yousef al-Hindi poursuit sa passion pour les marionnettistes malgré la guerre à Gaza. : RADIO NATIONALE PUBLIQUE

basculer la légende Anas Baba/NPR

Anas Baba/NPR

RAFAH, Gaza — Assis à l’extérieur d’un hangar en tôle, entouré de couvertures drapées sur une corde pour plus d’intimité, Yousef al-Hindi découpe soigneusement un morceau de polystyrène en forme de bras. Le matériau grince alors qu’il casse lentement des morceaux.

Avant la guerre à Gaza, al-Hindi était un marionnettiste et un travailleur social à succès du camp de réfugiés de Shateh à Gaza. Il a utilisé des marionnettes pour traiter l’anxiété, la colère et les traumatismes des enfants et a cofondé le Camp Theatre, un théâtre de marionnettes itinérant pour enfants. Il en a parlé fièrement sur son compte Facebook un jour avant les attaques du Hamas du 7 octobre qui ont déclenché la guerre. Al-Hindi pratiquait le métier rare et légendaire des marionnettes et des marionnettes en utilisant son propre ensemble d’outils professionnels et de peintures colorées.

Al-Hindi est désormais sans abri, déplacé à Rafah, à la frontière égyptienne, et vivant dans le désert qu’est aujourd’hui Gaza. Sa boîte à outils abandonnée, il utilise désormais des instruments qu’il a façonnés en étain et en bois. Il construit une marionnette en cannibalisant un réfrigérateur cassé et vide où il n’y a pas d’électricité stable pour le faire fonctionner, et encore moins assez de nourriture pour y stocker. Il utilise des fournitures médicales comme du plâtre et du coton qu’il a récupérés d’un plâtre qu’il portait au pied après s’être blessé il y a quelques mois.

Cette marionnette est grise, dénuée de couleur, et porte son propre nom, Yousef – une image miroir de sa propre douleur.

Contrairement aux autres marionnettes créées par al-Hindi, Yousef porte un fardeau : le fardeau et la douleur d’être un Palestinien déplacé, une personne sans foyer et un avenir incertain.

“J’ai fabriqué de nombreuses marionnettes, mais Yousef raconte une histoire qui m’a touché avant d’en affecter les autres”, a-t-il déclaré. “Chaque fois que je tiens la marionnette ou que je travaille dessus, je ressens à quel point nous vivons dans des difficultés et j’y vide mon énergie émotionnelle.”

La marionnette est également basée sur un véritable enfant appelé Yousef, tué pendant la guerre et qui symbolise désormais tous les enfants palestiniens tués. Dans une vidéo virale, les parents de Yousef, 7 ans, recherchent désespérément leur fils dans un hôpital où le père est médecin. “C’est un gentil garçon aux cheveux bouclés”, crie sa mère. Finalement, le père reconnaît son fils à la morgue.



basculer la légende Anas Baba/NPR

Anas Baba/NPR

Al-Hindi a déclaré que travailler sur la marionnette est « une lutte interne ».

“Je me parle… J’essaie de canaliser la situation dans laquelle nous vivons à travers la marionnette”, a-t-il déclaré. “Et j’essaie de raconter l’histoire qui me traverse l’esprit et qui traverse l’esprit de chaque personne déplacée.”

Une source d’espoir

L’environnement d’Al-Hindi est peut-être sombre, mais il reste animé par le bien-être des jeunes.

“Mon objectif est de détourner l’attention des enfants de la crise que nous vivons et de leur redonner le sourire”, a-t-il déclaré. “Pour envoyer le message que les enfants sont une source d’espoir.”

La routine de sa vie a été bouleversée par la guerre – files d’attente pour le pain, attente d’électricité et d’eau, bruits d’explosions – et le seul moment où il est capable de créer maintenant est le soir, lorsque les choses sont relativement calmes.

“Je parle du calme de l’endroit où nous sommes, et non du calme du ciel”, a-t-il déclaré, faisant référence au vrombissement constant des drones et aux explosions des frappes aériennes israéliennes.

Al-Hindi n’a pu se produire qu’une seule fois avec le théâtre ambulant qu’il a contribué à fonder. La guerre à Gaza a éclaté et a rapidement brisé ce rêve.

Mais il est déterminé. Al-Hindi souhaite que Yousef, la marionnette, voyage à terme via la vidéo, parlant différentes langues, atteignant non seulement les enfants de Gaza mais le monde entier.

“Il diffusera le message selon lequel des enfants palestiniens continuent d’être tués et que la guerre à Gaza doit cesser”, a-t-il déclaré.