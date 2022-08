Youri Tielemans à Arsenal plus probable avec le prêt de Lokonga

Arsenal souhaite recruter un nouveau milieu de terrain pour la saison 2022/23. Youri Tielemans de Leicester City est sans aucun doute le joueur le plus souvent lié aux Gunners. Bien que l’équipe du nord de Londres n’ait pas fait d’offre officielle pour le maestro du milieu de terrain, un transfert de Youri Tielemans à Arsenal semble probable. Le club du nord de Londres aurait depuis longtemps convenu de conditions personnelles avec l’international belge et devrait soumettre une offre formelle dans le courant du mois.

Il est surprenant qu’aucun autre grand club n’ait encore fait une offre pour Tielemans cet été. Le milieu de terrain de 25 ans a été un pilier du milieu de terrain de Leicester et est l’un des joueurs les plus importants du club. En fait, depuis qu’il est devenu permanent dans les East Midlands en 2019, il a fait plus de 30 apparitions en Premier League chaque saison avec l’équipe. Avec seulement un an restant sur son contrat actuel. Cependant, Tielemans peut être obtenu moyennant des frais de transfert relativement raisonnables.

Bien qu’Arsenal soit très intéressé par la signature de Tielemans, il a également été suggéré que le club veuille vendre / prêter certains joueurs avant de passer à l’international belge. Les Gunners ont déjà récemment vendu le milieu de terrain Lucas Torreira à Galatasaray, mais devront peut-être déplacer un autre joueur à ce poste dans les semaines à venir.

Youri Tielemans à Arsenal dépend du prêt de Lokonga

Ainsley Maitland-Niles ne fait certainement pas partie des plans futurs du manager Mikel Arteta au club et lui, avec le directeur technique Edu, aimerait trouver un acheteur pour le joueur ; cependant, il n’y a pas encore eu beaucoup d’intérêt notable pour le milieu de terrain. Un milieu de terrain d’Arsenal qui a suscité un certain intérêt ces derniers temps est Albert Sambi Lokonga. Des informations ont fait surface mercredi selon lesquelles l’AC Milan serait intéressé par la signature de Lokonga des Gunners cet été.

Tout accord pour laisser Lokonga partir devrait très probablement être un simple prêt d’un an. L’international belge est censé être très bien noté au sein du club du nord de Londres et ils hésiteraient à vendre un jeune espoir après l’avoir signé l’été dernier. Néanmoins, permettre à Lokonga de partir en prêt serait une excellente affaire pour Arteta et compagnie. Le milieu de terrain de 22 ans pourrait bénéficier d’un temps de jeu régulier, un peu comme William Saliba l’a fait avec Marseille la saison dernière.

Si Arsenal décidait de prêter Lokonga et de signer un milieu de terrain central comme Tielemans, ce serait une situation gagnant-gagnant pour les Gunners. Le jeune Lokonga recevrait une expérience précieuse et Arsenal aurait un joueur éprouvé en Premier League pour renforcer son équipe.

Qui fait place à Youri Tielemans

De nombreux fans supposent que Tielemans, ou une autre cible centrale du milieu de terrain, prendrait immédiatement la place de départ de Granit Xhaka. Cependant, comme nous le constatons depuis des années, Xhaka est très respecté par tous les entraîneurs pendant son séjour dans le nord de Londres. En fait, alors que Tielemans et Xhaka ne sont pas exactement des joueurs similaires, leurs statistiques par 90 minutes en commençant au milieu de terrain lors de la saison de Premier League de l’année dernière sont assez similaires.

Un joueur comme Tielemans pourrait évidemment recommencer Xhaka pour Arsenal. Le joueur de Leicester City est très talentueux et polyvalent. Quoi qu’il en soit, Tielemans donnerait de la profondeur à Arteta dans le rôle de numéro huit et même en tant que milieu de terrain défensif. Thomas Partey et Mohamed Elneny opèrent normalement en tant que numéro six d’Arteta, mais Tielemans a de l’expérience dans ce rôle. Avoir une profondeur talentueuse est essentiel pour constituer une équipe qui cherche à se qualifier pour la Ligue des champions dans un avenir proche.

