Your Most Wanted Bhai ‘devient l’un des films les moins bien notés de Salman Khan sur IMDb

Sorti à l’occasion de l’Aïd le 13 mai, la star de la superstar Salman Khan, ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’, a enregistré l’une de ses notes les plus basses sur IMDb. Les fans attendaient beaucoup du film car c’était le retour de Khan sur grand écran après plus d’un an.

«Radhe: Your Most Wanted Bhai» a actuellement un score IMDb de 2,0 sur 10, basé sur près de 48 000 votes. Le film 2018 de Salman, Race 3, est également l’un de ses films les moins bien notés sur IMDb avec un score de 1,9 sur 10.

«Bajrangi Bhaijaan» et «Sultan» sont les films les mieux notés de Salman sur IMDb avec un score respectif de 8,0 et 7,0.

En le prenant sur son compte Twitter, Salman a partagé une affiche du film et a annoncé que son film avait battu les records le premier jour de sa sortie et que le film avait été regardé par plus de 4,2 millions de téléspectateurs sur la plateforme OTT.

Selon Box Office India, la réponse à ‘Radhe’ sur le marché étranger est de 40% inférieure à celle de la précédente version de Salman pour l’Aïd ‘Bharat’ en 2019. En raison de la pandémie, le film occupe 50% des marchés clés.

Au cours de son interaction avec les médias, tout en parlant des chiffres du box-office pour ‘Radhe’, Salman a déclaré: « Nous pouvons obtenir les chiffres les plus bas avec Radhe. Nous perdrions de l’argent sur Radhe et les collections au box-office seront presque nulles mais nous continuons d’avancer avec Radhe. «

Dans ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’, Khan joue un flic qui s’engage à nettoyer la ville et est vu en train de romancer Disha Patani qui essaie un modèle dans le film.

‘Radhe’ met également en vedette Jackie Shroff et Randeep Hooda dans des rôles clés. Le film est sorti dans plus de 40 pays, y compris une sortie en salles sur les principaux marchés étrangers le 13 mai 2021. Le film est disponible sur ZEE5 avec le service de pay-per-view de ZEE ZEEPlex sur la plate-forme Zee5 OTT et les principaux opérateurs DTH.