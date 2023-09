Youngsville remporte un troisième match consécutif mardi en volleyball | Actualités, Sports, Emplois

LAWRENCE PARK — Après une défaite serrée contre les Iroquois au cours de la première semaine de la saison, l’entraîneure de volleyball de Youngsville, Hannah Bulard, a déclaré que son équipe attendait avec impatience le match revanche contre les Braves.

Ce match revanche a eu lieu mardi avec les Eagles de Bulard remportant leur quatrième match de la saison – et le troisième consécutif – avec un marathon 22-25, 25-17, 10-25, 25-17, 15-13 par décision à l’école secondaire Iroquois.

« La croissance que nous avons constatée cette saison est incroyable et c’est amusant d’y participer. » dit Bulard. « Nous avons encore du mal à jouer régulièrement et le match à domicile (d’aujourd’hui) contre Eisenhower sera un test difficile pour nous. Les filles savent qu’elles vont devoir intensifier leurs efforts et travailler dur si nous voulons porter notre séquence de victoires à quatre matchs.

Les Iroquois ont réussi à marquer en premier lors du match de mardi dans la région 2, remportant le premier set par un compte de 25-22. Cependant, Youngsville a pu répondre avec une victoire de 25-17 dans le deuxième set pour égaliser le match.

« Ces derniers temps, nous avons commencé lentement, mais nous avons réussi à prendre le contrôle et à jouer notre jeu. » ajouta Bulard. « Nous avons travaillé très dur pour riposter dans les matchs, mais nous devons apprendre à prendre le contrôle dès le début et à conserver notre avance. »

Le troisième set a été inoubliable pour les visiteurs, les Iroquois ayant dominé tout au long d’une victoire de 25-10. Les Eagles ont refusé de se coucher et se sont ralliés avec une victoire de 25-17 au quatrième set qui a ouvert la voie à un cinquième set qui allait décider du match.

Les Braves détenaient une avance au milieu du dernier set avant qu’une séquence de service dominante d’Alyssa Gentz ​​ne permette aux Eagles de marquer sept points consécutifs et de remporter la victoire en cinq sets.

Riley Robinault et Lynzee Higley ont connu de solides matchs offensifs avec respectivement huit et six attaques décisives, tandis que Robinault a également ajouté 13 récupérations. Madilynn Johnson a terminé avec huit récupérations et 15 passes décisives et Kamden Swearingen a ajouté huit récupérations.

Les Eagles ont joué dur lors du concours universitaire junior avant de s’incliner 19-25, 25-21, 15-10. Marli Rectenwald a réussi sept as et Rebecca Farrell quatre as dans la défaite.

Les Eagles reviennent à l’action aujourd’hui, accueillant Eisenhower dans un lycée certainement bruyant de Youngsville.

« Nous avons toujours hâte de jouer contre Eisenhower et si nous jouons notre jeu, je n’ai aucun doute que nous pouvons repartir avec une autre victoire », dit Bulard.







